Le Centre culturel algérien sis à Paris convie ses fideles mélomanes à un concert de musique kabyle avec Khelifa Ali le samedi 19 février.

Doté d'un timbre chaud et d'une justesse quasi parfaite au chant, Khelifa Nait Ali est également un talentueux mandoliniste et banjoïste.

Son parcours artistique est jonché de succès, ce qui lui vaut l'estime et la considération de ses pairs.

L'artiste prête sa voix aux belles causes comme récemment dans l'hommage rendu à Idir à Clichy-sous-Bois en compagnie de Samira Brahmia, Sidi Bémol et Karim Ziad.

Il donne ainsi à ses fans rendez-vous au Centre culturel algérien, sans doute pour retrouver l'essence même de son inspiration.

À noter que parallèlement aux activités artistiques, le Centre culturel algérien abrite depuis le 4 février dernier une très belle exposition baptisée «Poésie et image d'Orient».

Celle-ci est composée de photographies d'Ali Mobarek.

Au cours des dix dernières années, Ali Mobarek a réalisé des photos dans le Monde arabe.

Certaines d'entre elles lui ont été directement inspirées par l'esprit des Rubaïyat, les fameux quatrains d'Omar Khayyâm.

Tout naturellement, sa photographie s'est trouvée liée au monde de la poésie.

À travers ses différents voyages en Algérie, au Maroc, en Egypte, en Syrie et en Turquie, il nous livre une vision apaisée et oubliée de l'Orient.

Son univers visuel onirique redonne à cette culture toute sa poésie et sa magie.