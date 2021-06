Un autre visage sur les créations de l'artiste Khedda a été étrenné cette semaine dans le cadre d' une exposition dévoilant ses peintres. Les célébrations du 30e anniversaire du décès du grand artiste plasticien, Mohamed Khedda, ont révélé un autre visage de ses diverses créations imprégnées de l'art plastique, et ce à l'occasion d'une exposition en hommage à cet artiste, ouverte samedi à la «Seen Art Gallery» d'Alger. Placée sous le thème «Mohamed Khadda à travers l'art plastique», cette exposition offre au visiteur l'occasion de découvrir ou redécouvrir les créations de cet artiste distingué.

À travers cet art, Mohamed Khedda a présenté un visage contemporain de l'Algérie post-indépendance, en gardant le rythme avec les grands événements économiques, culturels et artistiques qu'a connus l'Algérie à l'époque, comme la révolution agraire et le mouvement syndical ainsi que l'élan des oeuvres de création dans divers domaines, dont les pièces théâtrales immortelles d'Abdelkader Alloula, Kateb Yacine et autres. Cet art passe en revue les événements les plus importants ayant caractérisé la fin des années soixante et soixante-dix, tels que les grandes manifestations, ainsi que les rencontres nationales et internationales dans divers domaines. Cette exposition, qui se poursuit jusqu'au 19 juillet, met en exergue la créativité de Mohamed Khadda qui a pratiqué plusieurs arts, dont des oeuvres réalisées à l'encre.

Né le 14 mars 1930 dans la ville de Mostaganem et décédé le 4 mai 1991 à Alger à l'âge de 61 ans, Mohamed Khadda est l'un des fondateurs de l'art plastique algérien contemporain et aussi l'un des piliers de «l'Ecole des signes». Il a beaucoup travaillé sur la réalité et le patrimoine culturel et civilisationnel algérien.