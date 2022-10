L'Expression: Pourquoi un livre sur Kateb Yacine?

Boukhalfa Laouari: Kateb Yacine est sans exagération, le plus grand écrivain algérien. Il est avec Mouloud Feraoun, Mohammed Dib, Mouloud Mammeri et autres, parmi les fondateurs de la littérature algérienne. Son roman «Nedjma» est considéré comme un texte fondateur. Avec la trame fragmentée et la portée idéologique et révolutionnaire de son roman, Kateb a réussi à introduire une vraie révolution dans le champ littéraire algérien de l'époque. Charles Bonn affirme dans ce sens que: «‘'Nedjma'' de Kateb Yacine a pu apparaître comme le véritable texte fondateur par le renversement qu'il opère de tous les modèles narratifs, et principalement descriptifs, qui lui préexistaient. Cette dimension fondatrice lui vient en partie de ce qu'il a permis le développement dans le champ littéraire algérien d'un faisceau de références à des textes issus d'Algérie même, plus qu'à des oeuvres plus familières à la culture humaniste du lecteur français».

Comment se présente votre livre, de quoi s'agit-il au juste, pouvez-vous éclairer le lecteur qui n'en a pas encore pris possession?

Il faut d'abord préciser que ce livre, je l'ai fait avec Carmen Garraton de l'université de Granada (Espagne). Un livre de 128 pages publié chez les Éditions Frantz Fanon. Ce livre, intitulé «Kateb Yacine, Soliloquies and Other Poems» est une traduction de l'oeuvre poétique, pas l'intégralité, en anglais. Avec une partie, 80 pages, qui sert d'introduction à l'oeuvre et la vie de l'auteur. Il est question dans cette partie du livre de: la vie nomade de Yacine, les grandes thématiques, la symbolique et l'imagerie de son oeuvre, la quête de l'identité, l'univers féminin et la question de la langue. Nous pensons que ce livre est une bonne introduction à l'oeuvre, surtout poétique de l'auteur. Il pourrait surtout être utile aux étudiants de littératures et langue anglaise de notre pays. Ces derniers sont malheureusement familiers avec l'oeuvre de Shakespeare, de Milton, de Yeats ou de Beckett? mais complètement étrangers, des fois, à la littérature de leur propre pays.

On parle très souvent du romancier auteur de «Nedjma», un peu moins du dramaturge et rarement du poète Kateb Yacine, pourquoi selon vous?

C'est tout simplement parce que la poésie est loin d'être l'apanage du commun des mortels et ça a toujours été ainsi. Même au temps de Baudelaire et Hölderlin, la poésie savante était prisonnière des cercles littéraires et des cours princières. Il me semble que parmi tous les genres littéraires, le genre poétique est de loin le plus complexe et le plus élitiste. Ce qui justifie peut-être le fait que la plupart des grands philosophes se sont penchés sur le sujet. À titre d'exemple, Nietzsche qui a montré une position ambivalente envers les poètes a consacré tout un chapitre de son oeuvre «Ainsi parlait Zarathoustra» aux poètes et à la poésie. Et il a lui-même écrit de la poésie. La philosophie de Heidegger porte également un intérêt très particulier à la poésie et aux poètes. Le poète Hölderlin occupe vraiment une place de choix dans son oeuvre philosophique. Pour revenir a Kateb, l'auteur de «Nedjma» est avant tout un poète. Depuis sa toute première oeuvre, «Soliloques», jusqu'à ses derniers écrits, en passant par «Nedjma» qui n'est qu'un long poème en prose on a l'impression que Kateb Yacine est resté fidèle à la poésie. Et c'était jusqu'à sa mort. C'est alors ce côté élitiste donc inaccessible de la poésie qui fait qu'elle n'est souvent pas le genre le plus lu.

«Soliloques» est son recueil de poèmes le plus connu, pouvez-vous nous en parler?

Ce qui est étonnant avec Yacine c'est qu'à l'âge de 15 ans déjà il avait une conscience politique et une maturité intellectuelle extraordinaire. Sa première oeuvre «Soliloques», un recueil de poésie, est publiée en 1946. Même si les poèmes de ce recueil ont été écrits à un très jeune âge, «Soliloques» représentent à mon avis la pierre angulaire de toute l'oeuvre katebienne à venir. Yacine disait de «Soliloques» qu'il n'était pas encore «Nedjma» mais c'était son acte de naissance. Pendant les événements de Mai 1945, Yacine fut arrêté et incarcéré pour plus de deux mois. À sa sortie de prison, Kateb est exclu du collège et trouve que sa maman a perdu la raison. Les événements de Mai 45 ainsi que l'expérience de la prison coloniale étaient pour beaucoup dans l'éveil de conscience chez le jeune écrivain. «Soliloques» est l'expression de tous ces traumatismes qui ont marqué la vie du jeune Yacine. Elle est également une oeuvre d'un révolutionnaire très précoce qui portait déjà les douleurs, les rêves et les aspirations de tout un peuple.

Vous avez traduit des poèmes de Kateb Yacine en anglais, on les retrouve dans votre livre, vous a-t-il été facile de le faire?

Facile non! Car tout travail nécessite une rigueur et des efforts. Je peux dire toutefois que l'aspect de l'oeuvre qui est déjà très universel en français a facilité la tâche. J'imagine que traduire un poète comme Si Mohand qui s'est principalement inspiré de son vécu kabyle serait un peu plus difficile. On dit que traduire c'est toujours trahir, mais je pense que la trahison est quand même moins violente quand il s'agit de deux langues proches l'une de l'autre. À ce titre, André Martinet, pense que «l'anglais, langue germanique, a emprunté la moitié de son vocabulaire au français, langue romane».

Quelle est la plus grande difficulté qu'on rencontre quand on traduit un poème de Kateb Yacine du français vers l'anglais?

Kateb Yacine est un poète d'une dimension universelle. Son verbe et son esthétique sont des plus complexes. Il demeure toutefois, profondément imprégné de la culture algérienne. Les ancêtres pour lui sont une source d'inspiration. Ce qui peut constituer une difficulté quand on traduit l'oeuvre poétique de Kateb, c'est justement cette instance d'écriture ou Yacine fait appel à des légendes, des mythes et des expressions d'arabe dialectal ou de berbère pour exprimer une spécificité culturelle typiquement nord-africaine. Ce faisant, Yacine produit souvent des textes culturellement très résistants déjà en version originale. Dans ces moments-là, on utilise souvent des explications en bas de page pour permettre au lecteur anglophone de mieux saisir les nuances.

Est-ce que vous évoquez la vie de Kateb Yacine dans votre livre, en plus de son oeuvre? Parlez-nous en...

Oui, dans le livre il est aussi question de la vie de Kateb, son esprit révolté et son caractère nomade. Un des sous-titres du chapitre introductif du livre s'intitule «A Nomad's Continous Journey» (l'interminable voyage d'un nomade). Il évoque l'enfance du poète et ses différents voyages entre la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, l'Urss, etc.

Vous avez décidé d'éditer votre livre en Algérie, y a-t-il un lectorat anglophone chez nous?

À part les étudiants de langage et littératures anglais, pas trop, mais on s'intéresse de plus en plus à l'apprentissage de la langue anglaise en Algérie. Alors disons que ce lectorat est à venir.

Est-ce que c'est la première fois que les poèmes de Kateb Yacine sont traduits en anglais?

À ma connaissance oui!

Pouvez-vous nous présenter la co-auteure de votre livre?

Carment Garraton Mateu est une chercheuse espagnole, spécialisée dans les langues et cultures nord-africaines. Elle est professeure au département des études sémitiques de l'université de Granada (Espagne). Elle a déjà beaucoup publié par exemple sur le sujet de l'exhérédation de la femme en Kabylie.

Qu'en est-il du préfacier?

Joseph Ford est un chercheur anglais spécialiste de la littérature maghrébine, particulièrement algérienne. Il a écrit à titre d'exemple sur la littérature de la décennie noire en Algérie et sur beaucoup d'autres sujets qui concernent la littérature algérienne francophone. Il est également un traducteur prolifique. Il a traduit par exemple vers l'anglais l'oeuvre poétique de Mustapha Benfodil, cocktails Kafkaïen.