Pour taire les rumeurs sur cette émission, les organisateurs de DZ in Dubaï, émission de téléréalité algérienne ont organisé un point de presse, jeudi matin, au sein de MedialgeriA pour nous dévoiler en détail les dessous de cette aventure dont le tournage s'est déroulé au mois de mars à Dubai. C'est la chaîne généraliste El Djazaïria One qui sera amenée à diffuser ce programme à partir du dimanche 27 juin. Il s'agit note t-on de la première téléréalité algérienne, avec Soolking et Kader Japonais comme parrains. Tournée à Dubai, DZ in Dubai regroupe 12 candidats algériens qui vont s'affronter dans différentes épreuves dans le but de récolter un maximum de fonds pour les associations caritatives en Algérie. Venus des quatre coins du monde, les candidats dont la moyenne d'âge est de 23 ans sont divisés en deux équipes. Ils vont s'affronter dans des épreuves physiques, intellectuelles et culinaires. Leur but est de remporter la coupe, mais surtout récolter un maximum de fonds. Ces derniers seront versés à deux associations caritatives.

«Le format est celui de la téléréalité, mais notre concept est vraiment différent de ce qui se fait ailleurs, notre défi est de montrer une image de combativité saine et optimiste de la jeunesse algérienne.

Nous voulons divertir, mais aussi continuer à faire vivre les valeurs qui font que les Algériens sont ce qu'ils sont, des jeunes qui trouvent des ressources ensemble pour affronter les difficultés tout en restant solidaires, généreux et fraternels, avec pour but l'épanouissement de chacun dans le respect des différences» fait savoir M. Dahmani le DG de l'agence événementielle «Pis Event Plus» et producteur de DZ in Dubai. Tournée pendant trois semaines durant la mi-mars 2021, DZ in Dubaï se compose de 20 mn, présentée par l'animatrice d'origine algérienne, Amina Wissem Benkadja.

La finale aura lieu le 24 juillet 2021. L'émission ne manquera pas de divertissement nous assure t-on, surtout que les deux chanteurs algériens, Soolking et Kader Japonais qui parrainent le programme font des apparitions surprises pendant le tournage.

À noter que les jours et horaires de diffusion sont les dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi à 21h. Ainsi, lors de cette rencontre conviviale, le premier épisode a été découvert, dévoilant ainsi l'arrivée des 12 candidats à l'hôtel et leur rencontre avec les parrains, mais aussi «le joker». Des candidats au caractère bien trempé pour certains qui d'ores et déjà se démarquent et vont certainement faire le buzz dans les prochains épisodes. «C'est familial» nous a t-on assuré, en tenant à préciser que certaines choses ont été coupées au montage. «Cela n'a rien à voir avec les Marseillais. Ils ont été libres aussi dans leur comportement. Rien ne leur a été dicté. On a voulu montrer l'Algérien tel qu'il est. On n'est pas facile. La mentalité des Algériens est connue. On a voulu la dévoiler telle quelle.»

Rappelons que cette émission a été tournée pendant que le monde était fermé. «Beaucoup se trouvaient déjà à Dubaï. Il n'y a pas eu de casting. Certains des candidats sont des micro-influenceurs. Ils vivent à Dubai aussi. Soolking et Kader Japonais se trouvaient aussi là-bas et moi aussi je vis là-bas. Après, il est vrai que mes filles suivent les influenceurs. On a fait ce format pour les Algériens. Car on avait de la matière pour faire ça», a fait savoir le producteur Dahmani. Ce dernier nous confie que c'est sa première expérience en tant que producteur bien qu'il a l'habitude de la gestion, mais pas des artistes. Ce qui a été un peu difficile, mais intéressant à faire.». Ces derniers, notamment Soolking et Kader japonais n'ont pas été payés. «Ils ont fait ça par amour de l'Algérie et en soutien aux associations caritatives».

À noter que des guests viendront faire leur apparition durant ce programme. On citera l'animatrice télé, journaliste et influenceuse Farah Yasmine, le rappeur Lacrim ainsi que d'autres surprises.

Enfin, il est bon de savoir que c'est la chanteuse Kamelia Ward que l'on entend chanter au générique de les «DZ in Dubai» Mohamed Canoun, directeur multimédia à la chaine Djazaïria One, réitéra son engagement à soutenir cette émission dont les bénéfices iront au profit des associations caritatives, rappelant que l'exclusivité y compris sur le digital sera à leur portée. «Le message de la chaîne est clair et nette, participer ne serait-ce que de façon minime à l'aide des enfants malades...»