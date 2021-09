Les journées nationales du théâtre pour enfants et marionnettes ont été ouvertes dimanche à la Maison de la culture «Mustapha Khalef» de Saïda, avec la participation d'artistes et associations culturelles de plusieurs wilayas.

La première journée de cette manifestation culturelle, organisée par la Maison de la culture en étroite collaboration avec l'association locale «Ahl El Fen», a été marquée par l'organisation d'une exposition «Ghandja» de marionnettes par la coopérative du théâtre «Eddik» (Le coq) de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, en présence d'un public nombreux entre adultes et enfants.

Le dramaturge Benchemissa Kada de ladite coopérative a souligné que ces marionnettes ont été conçues dans plusieurs pays et certaines d'entre elles remontent à un siècle.

Plusieurs figures artistiques et d'associations culturelles des wilayas de Saïda, Sidi Bel-Abbes, Tiaret, Aïn Defla, Boumerdès, Biskra, Tlemcen et El Tarf participent à cette manifestation, selon les organisateurs.

Le directeur de la Maison de la culture, Mohamed Zouaoui a indiqué que ce rendez vous culturel est un point de rencontre entre différentes troupes activant dans le domaine du théâtre pour enfants et des marionnettes, pour l'échange d'expériences et la formation, notamment pour les troupes montantes dans ce domaine.

Pour sa part, le président de l'association «Ahl El Fen», Seddik Omar a souligné que cette manifestation vise à éduquer, à développer le goût artistique chez l'enfant et à développer son esprit créatif.

Dans le cadre de ces journées nationales, six pièces pour enfants sont programmées, à savoir «Amn El Ard» (la sécurité de la terre) de l'association de wilaya du théâtre de Saïda, «Ettifl El Ouaii» (l'enfant conscient) de l'association de la culture et des arts de Biskra, «El Mouzariaâ wal maâza» (le cultivateur et la chèvre) de l'association de la pensée et créativité culturelle d'Aïn Defla, «El Mihfadha El Djadida» (le nouveau cartable) de l'association nationale des activités de jeunes de Boumerdès, «Kenz El Hayat» (Le trésor de la vie) de l'association «El Ichraq» culturel et théâtral de Tlemcen et «El Watan oua Chaïtane» (la patrie et le démon) de l'association «El Amel» de promotion du patrimoine d'El Tarf. Le public sera au rendez-vous avec d'autres spectacles de marionnettes dont «Les danseuses» par la coopérative du théâtre «Eddik» de Sidi Bel-Abbès, «Haflat Esseif» (Coiffeur d'été) et, «El Amira wal Khadim» des associations «Sawt El Khachaba» et «Ahl El Fen» de Saïda respectivement et «Bakbouk» de l'artiste Lakehal Ahmed de Tiaret.

La Maison de la culture «Mustapha Khalef» de Saïda et la salle «El Hidhab» de la commune d'Aïn Lahdjar accueillent les activités de cette manifestation culturelle, qui se poursuivra quatre jours durant.

En marge de cette manifestation soutenue par le Fonds national de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques et de la promotion des arts et des lettres (Fndaticpal) relevant du ministère de la Culture et des Arts, des ateliers de formation seront animés par Lakehal Ahmed et Bentibouni Mourad sur l'écriture du texte et la confection des marionnettes.