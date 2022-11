A l'occasion du 68ème anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale, Sous le patronage de la mnistre de la Culture et des Arts, L'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) organise en collaboration avec l'opéra d'Alger Boualem Bessaïh, l'Office national de la culture et de l'information/Onci, le Palais de la culture Moufdi Zakaria et l'Office national des droits d'auteur et droits voisins/ONDA,les Journées nationales de la chanson révolutionnaire. L'événement aura lieu le 7-8 novembre 2022 à 19h00 à l'opéra d'Alger Boualem Bessaïh.

Le programme se décline comme suit:



-Lundi 07 novembre 2022

Ouverture musicale par l'Orchestre de variétés de l'opéra d'Alger sous la direction de «Fathallah Mahalla», accompagné par la Chorale de l'opéra d'Alger. Interprétont des chansons patritoqiues les artistes Nadia Guerfi, la soprano Anisa Hadjersi, Bilal Mohri et Maati Al-Haj. Un hommage sera rendu aux membres de la Troupe artistique du Front de Libération nNationale La cérémonie sera clôturée par une performance collective de tous les artistes présents interprétant la célèbre chanson «Hizb el touar» de el Hadj Rabah Driassa.

-Mardi 08 novembre 2022:

L'Ouverture musicale se fera avec l'orchestre sous la direction de Kamel Maâti. Le plateau artistique verra cette fois un autre florilège d'artistes interprétant des chants patriotiques. On citera Souhila El Almi, Yassine Ourabeh, Amal Sekkak et Soufiane Zikem. La cérémonie sera clôturée par la célèbre chanson de Cheikh El Hadj M'hamed El Anka «Mabkach el isti3mar fi bladna». Chanson qui sera interprétée collectivement par l'ensemble des artistes.