Ouverte le 27 octobre, la 4è édition des Journées cinématographiques internationales du court-métrage de Sétif se clôturent, aujourd'hui, 30 octobre.

Rappelons que l'ouverture de ces journées ont été marquées par la projection de quatre courts-métrages algériens et étrangers, et ce, en présence de plusieurs artistes algériens, notamment ceux connus dans le domaine de la production cinématographique en plus d'amateurs.

Il s'agit du film «Fikra Thania» (deuxième idée) du réalisateur Bilal Al Khatib de Palestine, «Apocalypse» de Ahmed Achamaâ d'Égypte, «Le fleuriste» de Bouslama Echamakh (Tunisie) et «Sa yaoûd» (Il reviendra) du réalisateur Youcef Mehsas d'Algérie.

Ont pris part à la cérémonie d'ouverture de cette manifestation qui se déroule sous le slogan «Film pour demain» des cinéastes et des comédiens algériens dont Mustapha Laribi, Souheila Maâlem, Fayçal Douak, Tayeb Benaidja, Mourad Saouli ainsi qu'Amine et Abdelhak Zorgane.

Le président de l'Assemblée populaire communale de Sétif Hamza Belayat, a souligné dans son allocation à l'ouverture de cette manifestation organisée par l'office de la Culture et du tourisme relevant de la commune de Sétif l'importance de cet évènement artistique annuel dans la diffusion et la promotion de la culture du cinéma dans la société en plus de la promotion du tourisme dans cette région qui dispose de potentialités culturelles et économiques.

Pas moins de 16 courts-métrages de réalisateurs algériens, palestiniens, égyptiens et tunisiens figurent au programme de cette manifestation pour décrocher le prix «Essounboula Edahabia» des trois meilleurs courts-métrages en plus du Prix du jury.

Quatre ateliers sur la formation des acteurs, la production cinématographique, la réalisation et le scénario, le maquillage ainsi que les effets spéciaux figurent aussi au programme.

Ils sont encadrés par des spécialistes en la matière dont le réalisateur et le scénariste Yanis Koussim et le producteur de cinéma Slimane Benouari. Trois (3) autres longs métrages sont programmés. Il s'agit d' «El Hayat Ma Baâd» du réalisateur et journaliste algérien Anis Djaâd, «Abou Leïla» de l'Algérien Amin Sidi Boumédiène et «Héliopolis» du réalisateur et producteur de cinéma Djaâfar Gacem, et ce, au niveau du théâtre municipal de la ville de Sétif et la salle ovale du centre commercial Park Mall.