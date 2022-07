À l'occasion de la célébration des festivités du 60 ème anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale (1962-2022) et en collaboration avec le ministère de la Culture et des Arts et l'Agence Algérienne du Rayonnement Culturel Aarc, l'ambassade d'Algérie auprès du Royaume de Belgique organise des journées culturelles algériennes ces 13 et 14 juillet 2022 à l'Institut européen de la culture arabe, à Bruxelles. Le programme comprend entre autres une grande exposition artistique composée de 19 oeuvres de 13 artistes peintres, plasticiens et photographes algériens qui sont exposées ces 13 et 14 juillet 2022 de 10h00 à 19h00.

Les artistes exposants sont Mohamed Chafaouzzani, Hakim Tounsi, Narimane Ghlamallah , Younes Kouider, Noureddine Chegrane, Amel Laiméche, Noureddine Hamouche, Mohamed Azzoug, Orkia Marghiche, Nedjoua Seraâ, Karim Nazim Tidafi, Hadjeb Douadi et Merine Hadj Abderrahmane.

Outre l'art plastique, le programme comprend aussi la projection de deux films long métrage, un film court métrage et deux documentaires qui seront projetés au cours des deux journées. On notera au menu d'hier:Les Tisseuses de liens (court métrage),réalisé par Mourad Hamla et ce, de 13h00 à 13h40,l'Emir Abdelkader (film documentaire), réalisé par Salem Brahimi, de 14h00 à 15h36 et Héliopolis (Film long métrage), réalisé par Djaffar Gacem de 19h00 à 21h00. Au programme de ce jeudi 14 juillet 2022: Le sang des loups (thriller), réalisé par Amar Sifodil et ce, de 14h30 à 16h30 et Algérie vue du ciel,réalisé par Yann Arthus-Bertrand de 17h00 à 18h30. Enfin, la musique sera aussi de la partie avec un concert du quartet Boho Strings qui sera animé ce jeudi 14 juillet 2022 de 20h00 à 20h45 à l'Institut européen de la culture arabe / Centre culturel arabe - 2 rue de l'Alliance -1210 Bruxelles. Boho Strings (www.bohostrings.com) raconte des histoires en musique. Des histoires sur le monde tel qu'il est, mais aussi tel qu'il pourrait être. Un monde avec plus de solidarité et plus de liens. Pour clôturer ces journées culturelles algériennes à Bruxelles, l'orchestre à cordes proposera au public un patchwork bigarré entre musique occidentale et orientale dans l'enceinte de l'Institut européen de la culture arabe. Les musiciens de Boho Strings conjugueront des morceaux de grands compositeurs occidentaux à des oeuvres de Salim Dada, le compositeur et musicologue algérien.

À noter que le groupe Boho Strings se produira également le 18 juillet au Walden Festival «les nuits arabes», de Bruxelles en compagnie de Salim Dada qui interprétera sa nouvelle composition «la symphonie pour cordes».