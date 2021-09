À l'occasion de la Journée européenne des langues, l'institut Cervantes d'Alger organise une journée portes ouvertes, aujourd'hui 26 septembre 2021. Célébrée depuis sa création en 2001, la Journée européenne des langues sera également célébrée à Alger cette année. Conscients de l'intérêt que portent les Algériens à l'apprentissage des langues, l'institut Cervantes vise à travers la célébration de cette journée à populariser encore plus la culture de l'apprentissage des langues et de promouvoir la langue espagnole. Au programme de ce dimanche 26 septembre de 9h30 à 17h00, des tests de niveau, gratuits, de 9h30 à 13h30, suivis des présentations des classes par niveaux selon les horaires suivants:

Niveau A, B et C

- 11h00 - 11h30

- 13h45 - 14h10

- 14h15 - 14h45

Cursus vidéoconférences en français/ espagnol

- 11h30 - 12h00

- 14h15 - 14h45

Cursus spéciaux: C2 et atelier de théâtre

- 14h45 - 15h00

La programme inclut, également, une partie de loup-garou pour pratiquer votre espagnol (B2) (15h40 - 16h10), une visite de la bibliothèque à partir de 13h et la vente des livres de cours toute la journée, ainsi que d'autres activités.