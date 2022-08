Une cérémonie littéraire a été organisée, mercredi dernier à Alger, plus précisément au Palais de la culture Moufdi-Zakaria dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la poésie coïncidant avec l'anniversaire du décès du poète de la Révolution algérienne, Moufdi Zakaria, et ce, à l'initiative du ministère de la Culture et des Arts en coordination avec la Maison de la poésie algérienne. La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, du président de la Maison de la poésie algérienne, Slimane Djouadi, et d'une pléiade de poètes et d'hommes de lettres. Dans son allocution d'ouverture, la ministre a affirmé que «la célébration de cette journée consacrée à la poésie, liée au décès du grand poète de la Révolution, Moufdi Zakaria, dans un contexte de célébration du 60e anniversaire de recouvrement de la souveraineté nationale, est une occasion pour se remémorer le parcours national riche en sacrifices et en hauts faits ayant trouvé auprès des poètes des échos remarquables». «Le soixantenaire de l'iIndépendance est une occasion propice pour méditer la créativité de la culture nationale», a-t-elle estimé. «Dans le domaine de la recherche, il est impératif d'oeuvrer à l'enregistrement des formes et des anciennes et nouvelles pratiques poétiques, en tenant compte de leur contexte social et culturel», a-t-elle ajouté, relevant également l'importance de «préserver et de publier les formes exceptionnelles et rares en les mettant à la disposition des spécialistes». Cette journée a été ponctuée par des interventions de plusieurs académiciens, notamment la critique et chercheuse universitaire, Amina Belaâla, le professeur Omar Berdaoui, le chercheur Mebarki Saâdi et le chercheur en patrimoine Mouloud Fertouni. Les travaux de la première journée de cette manifestation ont été marqués par des récitals poétiques animés, notamment par Brahim Seddiki, Mebrouk Ben Neoui, Chafika Bouaâil, Bachir Guedifa et Tafkik Amoun. Plusieurs autres activités littéraires sont prévues jeudi au programme de la deuxième journée de cette manifestation littéraire.