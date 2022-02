Le Haut Ccommissariat à l'amazighité (HCA) prévoit un riche programme culturel et pédagogique pour la double célébration de la Journée internationale de la langue maternelle et de la Semaine des langues africaines, prévues dans la commune d'Igli (wilaya de Beni Abbès) du 21 au 24 février, annoncent les organisateurs. Ce programme élaboré en collaboration avec la wilaya de Ben Abbès prévoit la tenue d'une journée d'études sur la langue maternelle, en célébration de cette Journée coïncidant avec le 21 février de chaque année, sur le bilan qualitatif et quantitatif de l'enseignement de tamazight en Algérie, en plus d'une campagne médiatique pour la Semaine des langues africaines. De nombreuses communication sont prévues dans ce cadre autour du «conflit linguistique entre l'arabe classique et le dialectal en milieu scolaire», «l'importance des médias dans la promotion du patrimoine littéraire et linguistique», ou encore sur «la protection du patrimoine linguistique amazighe dans le Sud-Ouest algérien». À l'occasion de la Semaine des langues africaines, lancée en 2021 par l'Académie africaine des langues (Acalan), le HCA prévoit de nombreuses conférences animées par des experts du HCA, du Centre national de recherches en préhistoire, anthropologie et histoire (Cnrpah), et du Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (Crasc). Cette manifestation prévoit également des ateliers de formation à l'adresse des élèves de la commune d'Igli dans les domaines de l'écriture de scénarios, des techniques de la photographie et de la réalisation d'un court métrage en plus de l'écriture en tifinagh. Des projections cinématographiques en plein air, avec le concours du Centre national du cinéma et de l'audiovisuel (Cnca) et des séances de ventes dédicaces sont également au programme.