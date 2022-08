Le tournage, dirigé à nouveau par Todd Phillips, devrait commencer à la fin de l’année ! Bonne nouvelle pour les fans du « Joke »r. Si « Batgirl a été annulé par la Warner, la sortie de Folie à deux est non seulement maintenue, mais elle a une date. La suite des aventures d’Arthur Fleck sera disponible en automne 2024. Le 4 octobre 2024 précisément, comme l’annonce Deadline. Joaquin Phoenix rempile pour ce rôle qui lui a déjà valu un Oscar. Le réalisateur l’avait confirmé en juin dernier, en même temps qu’il en dévoilait le titre. La « folie à deux » est une psychose partagée entre deux personnes (ou plus). Si rien n’a filtré concernant le script, le nom de Lady Gaga circule pour incarner Harley Quinn. La Warner mise en tout cas beaucoup sur ce long-métrage, dont la sortie se fera en salle, et à raison. « Joker » avait remporté deux Oscars sur 11 nominations. Le succès a aussi été public, puisqu’il a rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office mondial, et 335,4 millions de dollars aux Etats-Unis.