La librairie «Cheikh» de Tizi Ouzou a abrité une séance de vente-dédicace samedi dernier avec l'écrivain Rachid Khettab. Ce dernier est venu présenter son livre portant sur l'un des plus grands militants nationalistes, le docteur Mohamed Lamine Debaghine, qualifié d'intellectuel de la révolution. Rachid Khettab a, également, profité de sa présence à la librairie «Cheikh» de Tizi Ouzou pour dédicacer ses autres ouvrages dont «Les amis des frères», qui est un dictionnaire biographique des soutiens internationaux à la lutte pour l'Indépendance nationale ainsi que «Frères et compagnons». Cette séance est organisée quelques semaines après la sortie du livre biographique consacré à l'une des figures de proue du nationalisme algérien. Le nombreux public venu prendre part à cette rencontre, a aussi profité de cette dernière afin de débattre du sujet de cet ouvrage très riche, excellemment structuré, mais aussi et surtout d'une extrême richesse documentaire. Une véritable biographie fouillée, basée sur une multitude de témoignages et de sources bibliographiques précieuses, dont certaines sont rares et que l'auteur a utilisées avec ingéniosité.

Pour la multiplication des rencontres

Lors de ladite rencontre, Rachid Khettab a exprimé sa satisfaction d'avoir pu présenter et dédicacer son livre consacré au militant nationaliste Mohamed Lamine Debaghine tout en affirmant que cette séance lui a permis, non seulement d'échanger avec les lecteurs et visiteurs, mais aussi d'en apprendre un peu plus sur le personnage central sur lequel il a écrit son nouveau livre. L'historien Rachid Khettab a exprimé son souhait que ce genre de rencontre se renouvelle et se multiplie afin d'échanger encore sur ce métier d'historien, «sur cette mémoire particulière, passionnante, très riche, qui nous aide, mais surtout nos enfants». «Par ce travail, j'espère que j'aurais contribué à transmettre une certaine idée de l'Algérie et une certaine idée du politique à travers le personnage de Mohamed Lamine Debaghine qui a tant compté pour l'Algérie». Il y a lieu de rappeler que la biographie que vient de signer Rachid Khettab a connu un immense succès depuis sa sortie en librairie il y a quelques semaines. Il s'agit de l'un des rares travaux de recherche, destiné au grand public, réalisé sur cette figure exceptionnelle du militantisme et du combat pour l'indépendance algérienne. L'ouvrage de plus de 400 pages remonte à la toute première enfance du docteur Lamine Debaghine.

Un long travail de titan

Rachid Khettab est allé à la rencontre de proches de Lamine Debaghine, auprès desquels il a réussi à glaner un maximum d'informations précieuses pour tisser son livre. Puis, Rachid Khettab raconte aussi les tout premiers pas de Lamine Debaghine en tant que militant de la première heure du Mouvement national et tout son parcours. Et pour cela, Rachid Khettab a dû mener un long travail de titan afin de récolter toutes les informations nécessaires afin de pouvoir réaliser un livre aussi complet que possible. Ce livre a, d'ailleurs, nécessité à Rachid Khettab pas moins de cinq années de travail ininterrompu et acharné. L'auteur ne s'est pas limité à effleurer les différentes étapes du combat et du parcours de Lamine Debaghine, mais il est allé au fond des choses et la majorité des épisodes racontés le sont avec moult détails. Le lecteur, en lisant ce livre, ne restera pas sur sa faim. L'originalité du livre de Rachid Khettab réside également dans le fait qu'en plus d'être une biographie du docteur Mohamed Lamine Debaghine,il constitue aussi, en filigrane, le récit du long combat du Mouvement national. Rachid Khettab raconte Debaghine tout en narrant l'héroïque trajectoire de la lutte pour l'indépendance menée d'abord dans le cadre du Mouvement national puis dans le cadre du FLN-ALN. Un livre à lire absolument par tous les passionnés d'histoire, mais aussi par tout lecteur voulant savoir comment le peuple algérien a arraché son indépendance au prix d'innombrables sacrifices et de courageux défis.