L'Expression:Qui est Mélissa Hammoumraoui?

Mélissa Hammoumraoui: C'est très simple. C'est une jeune Algérienne comme toutes les autres. Je suis étudiante en biotechnologie et pathologie moléculaire. J'aime beaucoup ce que je fais comme études. J'ai 20 ans. Je suis en master. J'aimerai poursuivre un doctorat, toujours en biotechnologie et faire peut-être des recherches sur le développement de thérapies ciblées, notamment les nano-thérapies. Je suis aussi danseuse classique sous la tutelle de madame Namous Senouci qui est la directrice de l'opéra d'Alger. Je joue également de quelques instruments de musique dont le youkelélé principalement, la guitare et un petit peu la batterie..



Comment vous vous êtes retrouvée, alors, au concours de Miss Algérie?

Franchement, c'est très surprenant pour moi. Tout relève d'une coïncidence maintenant que j y pense. Comment je me suis retrouvée Miss? Eh bien c'était un simple été, je suis allé faire le casting suite à un appel sur les réseaux sociaux. Mes copines ont insisté pour que j y aille.C'était absolument pour le fun. On m'a choisie. Une chose en amène une autre et me voila aujourd'hui...Juste après le casting, nous avons fait un stage de 15 jours. Avec la Covid, ce n' ‘était pas très évident. Il y a eu énormément de retard. Un retard de deux ans. Il y avait aussi des problèmes pour trouver des sponsors. C'était assez long et compliqué. C'était censé être l'édition de 2020. Nous sommes aujourd'hui en 2022. Cela s'est fait tout doucement. Nous avons donc effectué un stage de 15 jours en 2021.J'ai appris énormément de choses. Je suis très reconnaissante à tous les coaches qui m'ont appris beaucoup de choses. Juste après, nous avons attendu quand même une année et puis arrive la soirée finale du couronnement qui fut très émouvante. Nous avons beaucoup pleuré. Cela a eu lieu le 26 mars dernier, à Oran... C'est surprenant parce que je ne me suis jamais intéressé spécialement par le mannequinat. D'ailleurs, je n'aime pas qu'on associe ces deux choses-là, c'est-à-dire le mannequinat au domaine des miss, parce que cela ne remplit pas les conditions nécessaires pour devenir une miss et représenter la femme algérienne, alors que le mannequinat se repose juste sur la beauté. D'ailleurs, je pense que je ne saurai être un bon mannequin...

Pourquoi?

Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse spécialement. J'ai toujours voulu véhiculer un message et atteindre autant de personnes que je peux. Je voudrais transmettre un message.J'ai toujours été militante, notamment pour les droits de la femme. J'ai toujours été intéressée par la protection de l'environnement et beaucoup d'autres causes.



Une miss a toujours des responsabilités à exercer. Quelles sont, aujourdhui, les activités que vous comptez promouvoir?

Je commence par les enfants cancéreux dans les hôpitaux. C'est une action qui est déjà prévue pour l'Aïd inchallah. Il y a aussi des actions dans le cadre de la protection de l'environnement. On va véhiculer des messages quant au nettoyage des plages. Je suis personnellement présente dans ces événements. On va aussi promouvoir la culture algérienne, notamment la musique algérienne. C'est quelque chose qui compte énormément pour moi. Je vais entreprendre des actions culturelles dans le cadre de la peinture, de l'artisanat, de la musique, le chant, la danse..Ce sont' des choses auxquelless j'aimerai pousser les jeunes Algériens à pratiquer. Aussi, je contribue au collectif d'artistes Dar Amimer.

De quelle façon?

Il s'agit d'un collectif d'artistes. Ils ont constitué un album de huit chansons. Tout les profits qui seront récoltés grâce à cet album iront directement vers l'association et toutes les actions qu'entreprend cette association, comme habiller les enfants, s'occuper des circoncisions, monter des opérations d'iftar, la prise en charge d'enfants démunis etc.

Comment vous vous sentez, aujourd'hui, en tant que miss, un milieu qui peut paraître superficiel alors qu'à l'origine vous venez d'un milieu scientifique? Comment avez-vous réagi quand vous avez été élue miss?

J'étais très surprise. Je ne m y attendais pas du tout. Je reste quand même très heureuse et très honorée par ce titre. Je réalise qu'il me permet de faire énormément de choses car au fond on est quoi si on ne contribue pas à aider un peu ce monde?

Dans un an,allez-vous continuer dans cette voie ou bien allez- vous retourner à votre ancien monde, celui des laboratoires?

Si vous m'aviez demandé l'année passée ce que j'aurais fait cette année je vous aurais répondu que je ne sais pas et c'est encore le cas aujourdhui. Je ne sais pas ce que je serai dans une année. Je ne sais pas ce que je serai le mois prochain. J'aimerai toujours poursuivre mes études comme je vous l'ai dit, mais l'un n'empêche pas l'autre. On verra bien ce qui va se passer plus tard.

Miss Algérie, comment passe t-elle le Ramadhan?

Le Ramadhan se passe très bien pour moi. C'est rempli d'activités. Je n'ai même pas senti que nous étions au mois de Ramadhan, tellement c'est rempli d'événements. J'ai fait d'ailleurs beaucoup de plateaux télés. J'ai participé à certains assez drôles et je vous invite à les regarder. C'était un challenge pour moi. Je suis très contente de me voir évoluer parce que, oui, je trouve que j'ai beaucoup évolué avec moi-même. Ce titre de Miss Algérie m'a apporté beaucoup de choses. J'espere lui apporter à mon tour énormément de choses.



Si l'on vous proposait de jouer dans un feuilleton télé, justement pour le mois de Ramadhan, seriez-vous tentée?

Je suis amatrice de cinéma. J'ai toujours voulu faire du théâtre. Je n'ai jamais eu réellement l'occasion, mais je peux suivre une formation, à proprement parler, qui pourrait m'intégrer dans le monde du cinéma, je ne dirai pas non. Je reste ouverte à toute opportunité de la vie et on verra bien où tout cela nous mène.