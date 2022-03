Après avoir dédicacé, la veille, son livre intitulé «La culture du sang» paru aux E Editions «Tafat», le célèbre écrivain bilingue, Amin Zaoui, a élu domicile, samedi, dans le large espace des Editions «Dalimen» où il a dédicacé son tout nouveau roman «Faim blanche». Comme il fallait s'y attendre, ils ont été nombreux à avoir afflué sur cet espace pour acheter le nouveau roman de Amin Zaoui avec une dédicace, mais aussi pour prendre une photo souvenir avec cet auteur prolifique. La prise de photos souvenirs avec les écrivains est devenue une tradition à laquelle pratiquement tous les lecteurs s'adonnent lors du Sila. Malgré l'affluence des lecteurs qui exigeait de lui une attention toute particulière, Amin Zaoui nous a confié ses impressions sur les deux premières journées de la 25e édition du Salon international du livre d'Alger. Contrairement aux appréhensions, qui n'ont pas manqué d'être exprimées avant le lancement de cette édition par pas mal de parties, Amin Zaoui nous déclare qu'il s'attendait à ce qu'il y ait un tel engouement. Il n'avait à aucun moment imaginé le scénario catastrophe dont ont parlé certains, du fait, par exemple, que le Sila a été interrompu pendant deux longues années à cause de la crise sanitaire mondiale ni par le fait qu'il coïncide avec la veille du mois de Ramadhan. «Je savais qu'il y aura une grande affluence, je savais aussi que le SILA de cette année allait être couronné d'un grand succès tel que nous le montrent ces deux premières journées», souligne Amin Zaoui entre deux séances de ventes-dédicaces ponctuées de prises de photos,,mais aussi de l'arrivée de nombreux fans de l'écrivain qui le saluaient longuement et chaleureusement et qui le félicitaient après lecture de ses autres fictions. Amin Zaoui nous a confié que les Algériens ont soif de ce genre de rencontres en rappelant que le Sila est un grand espace de tolérance car on y retrouve des visiteurs venant de tous les horizons et de diverses convictions politiques, qui cohabitent harmonieusement lors du déroulement de cet événement. Amin Zaoui nous a indiqué qu'il sera présent au Sila jusqu'à sa clôture et il continuera à animer des séances de ventes-dédicaces avec les lecteurs dans les autres stands arabophones et francophones où il a publié ses autres livres.