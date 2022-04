Lieu d'art atypique, agence de design et concept store, Brokk'Art, cet espace de partage, par excellence vient à nouveau faire parler de lui! Rassuez-vous, M. et Mme Slibard se portent bien. C'est plutôt un heureux événement qui attend les pensionnaires de ce lieu. Et pour cause! Une jeune artiste nommée Sara Nesba vient de rejoindre la team Brokk'Art, faisant agrandir le cercle de ces artistes foufous pas comme les autres. Lors de «l'intronisation» de cette dernière, la reine Hania Zazoua en bonne maîtresse de cérémonie, officiant dans ce joli jardin d'une immense demeure où nous avions été convié il y a quelques semaines, nous introduira par ces ubuesques mots dans son royaume: « Brokk'Art est d'abord un concept que j'avais mis en place pour pouvoir, au sein de cette entreprise culturelle, inviter des artistes différents, des designers, différents. Le seul point commun était de raconter des histoires à travers des oeuvres». Et Hania de s'arrêter quelques secondes, avant de renchérir: «Je rencontre une jeune fille à l'IF d'Annaba qui me dit, «j'aime bien dessiner». Evidemment, moi je regarde, ça m'intéresse, les gens qui savent dessiner, meme s'ils ne le savent pas, je regarde quand même. Effectivement, c'était très prometteur et on reste en contact. Je vois ce que fait cette jeune fille. Elle avait un profil de dessins qui racontent des histoires un peu comme une bande dessinée. On fait connaissance et j'apprends qu'elle est de Oued Souf, une ville très soufie, très spirituelle, une parenthèse qui a son importance. Nous restons en contact. Je lance un appel à projet qui s'apelle ‘'Dessine-moi ton assise''. C'était un projet destiné aussi bien aux designers, à propos du mobilier, mais aussi sur quoi on s'asseoit, avec qui on s'asseoit, pourquoi? Comment cohabite- t-on? Etc.».

Dessine-moi ton assise

« Et Sara me fait voir cette sorie de dessin...j'ai le coup de coeur. Le dessin est beau. Au-delà de ça, ce sont des postures classiques, mais rarement vues de la part d'une Maghrébine et surtout ce sont des autoportraits d'elle-même. Je trouve cela d'une beauté et tellement touchant que je me dit que cette fille, non seulement je vais l'expose,, mais je vais la voir dans la team Brokk' Art! On discute pendant longtemps. Je décide alors de faire sa première exposition, outre le fait qu'on a un projet à côté de bande dessinée.» Avant d'apprécier les dessins de Sara Nesba, Hania Zazoua nous fait toutefois montre de son mécontentement vis-à-vis de certains imprimeurs qui n'ont pas vu d'un bon oeil ces dessins qui montrent le nu d'une femme! «Des imprimeurs de grand talent avec qui je travaille depuis des années, ont trouvé ces dessins blasphématoires..», avouera t-elle dépitée. Elle confiera néanmoins, que ces mêmes imprimeurs reviendront plus tard à de bons sentiments en avouant leur bêtise. Cette exposition se fera au final de façon virtuelle, en étant projetée à travers une vitre. « L'expo sera virtuelle et c'est notre rencontre qui sera réelle, c'est cette histoire que j'avais envie de partager avec vous», dira Hania arguant qu'il faille soutenir les artistes pour continuer à aller de l'avant. L'artiste en question est Sara Nesba. Elle est chirurgien dentiste. «Sara a fait un énorme chemin intellectuellement parlant car ce sont des autoportraits que je trouve sublimes et d'une grande pureté. (...) on va trouver notre manière de faire les choses. On va continuer!», conclura Hania. Et Sara Nesba de nous confier en aparté: « Quand j'ai envoyé à Hania ces dessins, j'avais déjà commencé à les faire, deux ans auparavant. Je lui ai dit que son projet me rappelle mes dessins. Et c'est comme ça que ça s'est fait.». Parlant de sa passion pour le dessin, Sara, 25 ans, nous confie: «Quand je dessine, je ne pense pas à un projet bien précis, à une expo. Je dessine ce que je ressens. Ces dessins étaient seulement des croquis sur papier, au départ. C'est Hania qui a décidé de digitaliser ça et en faire un projet complet et d'écrire sur ça. Moi je dessine et je m'inspire de mon vécu, de mon chez-moi qui est traditionnel.

Le nu entre pureté et blasphème

À El Oued, on fabrique de nouvelles maisons, mais ca reste toujours encore traditionnel...». Et de révéler: «Quand j'avais dessiné ces oeuvres je m' étais beaucoup regardée face au miroir. Parfois nue parfois non...». Et de renchérir: «Je suis dentiste de formation. Pendant la période de confinement, j'étais étudiante. Là, je ne le suis plus. Avant, j'avais beaucoup de temps et j'étais isolée. J'ai participé avant à des éventements artistiques dans d'autres expos. Etant étudiante dans un autre domaine, je rêvais d'avoir plus de temps pour dessiner. Je dessine, je fais des croquis, mais principalement pendant les vacances. Pendant le confinement, j'ai eu beaucoup de temps pour me contempler. J'ai commencé à prendre des photos. J'ai pris en photo la maison aussi pour en garder des souvenirs. Puis j'ai écrit. J'ai dessiné les postures des personnages et j'ai créé le décor qui est inspiré de chez moi. Je l'ai recréée en photoshop», fait -elle remarquer. Dans ces dessins en noir et blanc où le temps semble être arrêté, les personnages féminins se lovent en effet, dans un décor épuré et traditionnel, comme à la quête de quelque chose. Aller au profond de soi-même peut-être? Tout cela aspire au calme, au bien-être et à l'élévation...La plénitude humaine sans doute, d'où ce face-à-face de Sara avec elle-même, elle qui vient d'une ville bien spirituelle... Souhaitons-lui alors de trouver davantage de paix et de sérénité artistique avec Brokk'Art!