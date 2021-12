«Jbaliqs ouadjmaâtou» est un spectacle de musique^, unique en son genre. Il ouvrira le bal du mois de décembre, dans un concept pas comme les autres. Qu'est-ce qui rime avec Oran? Jbaliqs répondra à cette question lors de son tout premier concert à Oran le 02 et 04 décembre. Accompagné de ses amis et frères, une musique en famille puisée dans les modes de la musique chaâbie algérienne. Jbaliqs promet de répondre à la question, et avec brio. Les tickets et réservations sont déjà disponibles à la réception «hôtel liberté Évasion», vous pouvez contacter les organisateurs au 0770 60 69 76, sms, nom et prénom ou via notre page FB et Insta. À noter que le prix du billet d'entrée est fixé à 1200 DA. ÀA ne pas rater!