Le réalisateur promet un final aussi «énorme» que «sombre». Le troisième opus des «Gardiens de la Galaxie» marquera bel et bien la fin de la franchise. Alors que le tournage du film bat son plein, James Gunn a décidé de couper court au suspense en confirmant qu'il s'agissait des dernières aventures intergalactiques de Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan et Dave Bautista. «Je veux simplement être juste envers les personnages et l'histoire et donner aux gens la conclusion qu'ils méritent pour ce récit. C'est toujours un peu effrayant. Je fais de mon mieux... Je suis conscient que le dernier opus craint dans la plupart des trilogies; mais pas toujours», a-t-il expliqué à Deadline.

Du coup, James Gunn va tenter le tout pour le tout en amenant la franchise vers une tonalité plus sombre qui pourrait bien surprendre les fans habitués à l'humour tonitruant de la saga. «C'est énorme,. C'est tellement énorme, sombre et différent de ce à quoi les gens pourraient s'attendre», a enfin promis le cinéaste. Comme James Gunn l'a fait remarquer, les derniers épisodes des trilogies ont tendance à décevoir, ou bien parce qu'ils n'ont pas su renouveler le concept, ou à l'inverse parce qu'ils s'en sont trop éloignés.

Reste à savoir si le réalisateur aura su trouver une recette équilibrée et il faudra attendre le printemps 2023 pour en avoir le coeur net.