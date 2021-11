L'Expression: Vous avez exposé récemment au niveau du Palais de la culture «Moudjahidate» à l'occasion de la célébration du premier novembre. Un mot-là-dessus?

Nadja Makhlouf: Je suis toujours heureuse et émue de voir que ce travail suscite de l'intérêt. Je crois sincèrement qu'il est important pour les générations futures de connaître cette partie de l'Histoire, qui reste encore si peu connue et visible. Il y a bien sùr les héroïnes qui sont connues du public, mais je trouve tout aussi intéressant de mettre en lumière les anonymes, celles que l'on ne retrouve pas dans les livres d'histoire par exemple, et qui sont présentes seulement dans l'inconscient collectif. Ces femmes combattantes ont besoin d'être incarnées et je suis toujours honorée qu'elles puissent faire l'objet d'une exposition, surtout pour une date aussi mémorable.



Cette expo déjà montrée il y a quelques années au Mama fait suite à un long travail d'investigation avec de nombreuses femmes moudjahidate dont certaines sont décédées, aujourd'hui. Parlez-nous de votre travail et pourquoi avoir choisi ce sujet à l'époque?

J'ai choisi de faire ce sujet car je découvrais moi-même la place de la femme combattante pendant la guerre de libération. Nous allions célébrer le cinquantième anniversaire de la guerre et il me paraissait urgent de souligner l'histoire des moudjahidate. Ces femmes qui ont été les oubliées, méritaient d'être visibles et reconnues. Elles étaient activiste syndicale, militante politique, gynéco, dactylo, infirmière, comédienne dans la troupe artistique du FLN, agent de liaison, éclaireuse, psychiatre aux côtés de Frantz Fanon, tisseuse du drapeau algérien... Elles ont rempli toutes les fonctions: de la logistique à l'intendance en passant par la lutte armée et l'encadrement politique. Elles étaient présentes dans les villes comme dans les montagnes, et il y avait à ce moment-là l'urgence de libérer leurs paroles. Ces femmes étaient très âgées à l'époque, et je savais que c'était le moment d'aller à leurs rencontres justement pour que chacune me raconte son histoire.Aujourd'hui, beaucoup d'entre elles sont mortes et ce travail est une manière de les garder encore vivantes.

Cette expo a fait depuis, l'objet de nombreuses expos à l'étranger. Quelle a été la réaction du public français notamment, et algérien?

Ce travail a reçu un très bel accueil partout dans le monde. Il y a de l'étonnement, de la surprise aussi auprès du public à l'étranger car il ne s'imagine pas l'impact et l'importance du combat des femmes pendant la guerre de libération. Il y a une méconnaissance totale sur leur rôle pendant la guerre et à quels points, elles ont joué un rôle déterminant pour la libération du pays. Je suis toujours fière et désireuse de mettre en lumière l'histoire des moudjahidate, j'ai l'impression qu'elles m'ont donné cette mission-là: celle de transmettre et de faire connaître le combat qu'elles ont mené, pour que plus jamais, elles ne soient les grandes absentes de cette guerre.

En tant que photographe algérienne vivant en France était-ce une façon d'affirmer aussi votre identité à travers ce travail de mémoire?

Oui, bien sûr. J'ai besoin de parler de mon identité algérienne, j'ai besoin de l'affirmer, de l'assumer, mais aussi de dire à quel point les femmes ont une part active dans la société. J'ai à coeur de partager et de transmettre l'histoire de ces femmes. Elles sont un exemple pour ma génération et pour toutes les prochaines. C'est une manière de rétablir leurs images et leurs mémoires. J'ai aussi envie de donner un autre regard sur la place de la femme algérienne et de porter haut et fort ses combats. Je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de nuancer le propos concernant sa place. Tout ne peut pas être noir ou blanc.

Que devient depuis, Nadja Makhlouf?

Je continue à faire la promotion de ce travail dans le monde entier. Je travaille aussi sur les patientes atteintes de Covid-19 et sur les répercussions mentales et physiques.

Y a t-il d'autres projets en vue en relation avec l'Algérie?

J'aimerais faire un projet photo (toujours autour des femmes) mais cette fois dans le désert algérien, à travers le mythe de Tin Hinan. J'ai lu beaucoup de choses sur cette femme et je m'interroge beaucoup sur le mode de vie des femmes touarèegues aujourd'hui.

Quel rapport entretenez-vous avec la photo et quels sont vos sujets de prédilection?

La photo exprime ce que je n'arrive pas à dire en mots. Je n'aime pas être mise en avant et préfère au contraire être au service de celles et ceux que je photographie. Il y'a tellement d'histoires à raconter, à mettre en lumière, à découvrir. Selon moi, la photo permet cela. L'image fige pour l'éternité un instant. Et c'est cet instant-là que je veux capturer. L'instant d'après n'existe pas encore, et celui d'avant n'existe déjà plus. Ce qui m'importe c'est de prendre en photo le moment, les visages, les postures, les expressions qui racontent quelque chose ... Ils disent, souvent, bien plus que les mots. Je trouve que parfois le silence vaut mille mots Et que la photo permet cela. J'aime photographier avec mon appareil photo argentique, j'aime l'esthétique et la beauté du grain que procure le film photographique. Les photos deviennent intemporelles et plus incarnées. Quant à mes sujets de prédilection, ce sont les femmes. Depuis le début, j'ai eu envie de les raconter en images. Que se soit en Algérie, en France ou à l'étranger. Elles ont tellement de choses à dire, à exprimer. Dans la multiplicité des histoires qu'elles racontent et dans le courage qu'elles manifestent à chaque étape de leurs vies. J'ai envie de les mettre à l'honneur et leur donner la place qu'elles méritent.