L'Expression: Vous venez de publier un nouveau livre consacré aux bandits d'honneur, pouvez-vous nous en parler brièvement?

Youcef Dris: Le choix du sujet n'est pas fortuit, et évoquer «Le bandit d'honneur» dans l'Algérie coloniale, c'est évoquer une réalité que l'injustice coloniale envers les autochtones a créée. Les légendes construites autour des bandits d'honneur se propageaient partout en Algérie, surtout en Kabylie et dans les Aurès, particulièrement par une littérature surtout orale, et leurs «exploits» sont légion, surtout que la plupart d'entre eux ne s'attaquaient qu'à ceux qui étaient impopulaires par leur richesse mal acquise (propriétaires exploitant leurs métayers, usuriers...) ou parce qu'ils représentent l'autorité (amines, gardes champêtres ou forestiers, gendarmes...). Nombre d'entre eux se sont créés une aura par quelque acte audacieux contre ceux qui représentaient l'autorité coloniale et la ««hogra»! Et ce sont les raisons qui m'ont incité à traiter de ce sujet, particulièrement lorsque ces «bandits» vont intégrer plus tard les rangs de la Révolution dès le 1er Novembre 1954.

Par quoi se différencie votre livre de ceux écrits sur le même sujet par d'autres auteurs?

Mon essai parle surtout de la valeur historique réelle et de la valeur symbolique «du bandit d'honneur» en Algérie. Par exemple, dans le jeu de cache-cache avec le gendarme, l'opinion algérienne est du côté du bandit, mais il serait bien superficiel de ne retenir que cet aspect. Certes il déjoue, il nargue les forces attachées à sa perte et le récit oral amplifie ses exploits, mais surtout la majeure partie de la population s'identifie à sa cause, en fait le champion de la résistance à l'autorité extérieure et étrangère et s'enhardit de son exemple. Tout cela est bien connu depuis le développement contemporain des guérillas et «guerres subversives» qui, par bien des aspects, sont des extensions du «banditisme» d'honneur, ce qui nous amène tout naturellement à «la cause nationale».

Comment est né le choix de ce sujet pour écrire cet ouvrage?

Soixante ans après notre indépendance, évoquer le sujet des «bandits d'honneur» en Algérie coloniale, c'est aussi faire parler les mémoires dont le sujet est encore présent chez nos anciens. Pour nombre d'Algériens, les bandits fameux, encore présents dans les esprits, étaient surtout des résistants à la domination française, des formes primitives, fractionnées du nationalisme algérien. Aussi bien Bouzian El Kalaï des Béni Chougran, mort en 1876, que Messaoud Ben Zelmad dans les Aurès, mort en 1921, en passant bien sûr par les frères Abdoun et Arezki El Bachir et Ahmed Oumeri. Pour les contemporains, ils représentent surtout une résistance aux lois et aux autorités françaises qu'il ne faut pas occulter. C'est un chapitre important de notre Histoire. Poursuivis le plus souvent pour s'être conformés à un code d'honneur coutumier, ils sont donc les premiers et les champions de cette coutume que les Français cherchaient à réduire, à supprimer et où les Algériens voyaient, à juste titre, un élément fondamental de leur particularisme.

Vous êtes l'auteur de romans, d'essais, de recueils de poésie, de chroniques judiciaires, pourquoi cette diversité dans les genres d'écriture auxquels vous vous adonnez?

Tout d'abord, je vous répondrai que rien ne me prédestinait à écrire, ni mes résultats en français au lycée qui étaient moyens, ni ma carrière dans l'administration au cours de laquelle, hormis les notes de service et les directives, je n'eus aucune occasion d'écrire autre chose. Auparavant, et alors que j'étais au lycée, j'avais commencé par écrire des textes, des poèmes, des sketchs que nous interprétions avec mes chefs scouts à Tizi Ouzou, cela m'amusait beaucoup. Mon père m'encourageait et était le premier à lire ce que j'écrivais. J'ai alors pris goût à l'écriture, et nous débattions lui et moi sur mes tentatives de l'écriture et surtout sur la lecture à laquelle il consacrait tout son temps libre. Mais je perdis prématurément mon père allah Yerrahmou. Il ne lira plus mes écrits, et ne fera plus part de ses remarques. Alors, je cherchais à combler le vide que son absence a créé en moi. Je cherchais à me redonner la parole dont sa disparition m'a privée et c'est tout naturellement que je me suis dirigé vers la presse qui allait m'offrir l'occasion de libérer mon imaginaire. J'écrivais tous les jours et sur tous les sujets qui m'intéressaient dans mon quotidien. Ce fut alors foisonnement et diversité qui allaient caractériser mes écrits.

Et comment est venue la naissance de votre premier roman?

Pendant longtemps, il me tenait à coeur d'écrire un roman. Il m'a fallu plusieurs années de tâtonnements avant de me décider à écrire sérieusement un roman. Alors que je recherchais l'inspiration depuis des semaines, voire des mois, j'eus enfin une révélation! Sur mon lit d'hôpital à Paris, et comme les journées me paraissaient longues, je pensais à ma famille, à Tizi Oouzou, à Alger, et je trouvai l'idée géniale qui allait me servir de base pour l'écriture de mon premier roman. J'ai alors franchi le pas en écrivant mon premier roman «Les Amants» de Padovani en pensant à ces amoureux de l'hôpital et à ma famille en Algérie. Après la publication de mon premier ouvrage, je ne me suis pas arrêté et la passion des lettres m'a pris dans ses filets et ne me lâcha plus. D'abord, j'ai publié une vingtaine de livres; j'ai changé de maison d'édition, et je suis devenu un auteur touche-à-tout: chansons, théâtre, documentaires, et même scénarios de films. Puis, je me suis mis à écrire des contes. Moment complice privilégié avec mon enfance où l'histoire du soir était devenue un rituel familial incontournable. Mes contes sont remplis de personnages hauts en couleur et d'univers fantastiques. Je voulais enrichir les rêves de mes petits lecteurs, d'où les nombreux contes que j'ai publiés.

Votre roman «Les amants de Padovani» a été porté à l'écran, pouvez-vous nous en dire plus?

Lorsque j'avais écrit «Les amants de Padovani», la plupart de ceux qui l'ont lu m'ont dit la même chose: «Cela serait bien que cette histoire soit portée à l'écran». J'ai donc écrit un scénario, l'ai proposé à un réalisateur qui a contacté un producteur. Le dossier fut présenté à une commission ministérielle chargée du cinéma, et le projet fut admis. Le budget accordé à ce film fut dérisoire (juste de quoi faire un spot publicitaire), et le producteur eut toutes les peines du monde à relever le défi pour un film dont l'histoire se passe dans les années 40 avec les costumes, les décors, les accessoires de l'époque. Toutes les demandes de rallonge de la subvention sont restées lettre morte et le film traîna en longueur. Un projet qui devait être réalisé en 6 mois, a duré 11 ans, et pas moins de cinq ministres de la Culture ont planché sur ce dossier sans résultat pour le film. Pourquoi? Mystère! Aujourd'hui, le projet est terminé et il ne manque que quelques retouches (postsynchronisation) pour qu'il soit enfin porté à l'écran, mais cela coince encore.

Vous avez consacré un livre au géant de la chanson chaâbie, qui n'est autre que votre oncle maternel, El Hachemi Guerouabi. De quoi s'agit-il au juste dans ce livre et est-ce que le fait que vous ayez un lien de parenté avec lui vous a énormément aidé à écrire ce livre et a-t-il facilité votre mission?

Tout écrivain rêverait d'écrire une biographie d'un «monstre» de la chanson algérienne du calibre du regretté El Hadj Guerrouabi. Mon lien familial et nos affinités ont été une sacrée chance pour moi qui rêvais de rendre hommage à la star mondiale du châabi et à l'oncle affectueux et toujours disponible pour sa famille. Et lorsque je lui ai fait part de mon projet, et ayant déjà lu mes romans et mes autres écrits, il me permit de le faire. Quelques jours avant son décès, je lui avais soumis un premier jet pour avis. Il corrigea de sa propre main quelques assertions (je garde encore soigneusement ce manuscrit et son écriture en marge), et me donna son accord. Je lui ai fait le serment de rétrocéder tous les droits que rapporterait la vente de cet ouvrage à une association caritative, ce qui fut fait. Mon seul regret est qu'il soit parti avant la sortie du livre.

Originaire de Tizi Ouzou, vous vivez depuis des décennies dans la ville d'Oran, que représentent pour vous ces deux villes et les retrouve-t-on dans vos livres?

À ces deux villes, il faut ajouter Alger qui m'a vu grandir, et où j'ai commencé à faire mes premiers pas dans l'écriture. D'abord Tizi Ouzou est la ville de mes ancêtres. J'y suis né et j'y ai connu les meilleurs moments de mon enfance et mes premiers pas dans la vie. J'y ai encore des parents, des amis et de biens beaux souvenirs. J'ai toujours fait un clin d'oeil à cette ville dans mes écrits. Mon père était un notable de cette ville bénie des dieux, mes amis scouts et joueurs de la JSK y demeurent toujours; pour la plupart d'entre eux, pour ceux qui sont encore de ce monde. C'est la ville que je garde dans mon coeur jusqu'au grand départ. Oran, où je me suis réfugié durant la décennie noire, fut pour moi un véritable havre de paix. Les gens y sont accueillants et forts sympathiques, la preuve, je demeure encore dans ses murs jusqu'à ce jour et ne compte pas quitter Ouahran el Bahia pour sitôt. J'en fais toujours l'éloge sur mes pages et les réseaux sociaux, et tout ce que je peux dire sur cette magnifique cité ne sera pas assez pour lui rendre tout son charme. J'ai écrit un livre sur cette ville, et je n'ai pas eu encore la possibilité de le publier, mais je ne désespère pas de le faire bientôt, si je trouve un éditeur bien sûr.

EN majorité sont les écrivains qui consacrent au moins un livre pour raconter leur propre vie, leur enfance ou leur parcours, qu'en est-il de vous?

Dans chacun de mes livres, et particulièrement dans mes romans, je fais un clin d'oeil à des endroits qui me sont familiers, à des personnes de mon entourage et à des souvenirs qui m'ont marqué. Pas besoin de parler de moi, car il n'y a rien à dire de particulier. Peut-être d'autres auteurs parleront de mon parcours littéraire, mais juste dans le cadre d'études en littérature ou de statistiques, car il n'y a rien de particulier à dire sur moi.

Vous écrivez d'abord et avant tout pour vous ou bien pour vos lecteurs potentiels?

La réponse à cette question est toute simple parce que la vie est une formidable source d'inspiration, on écrit en fonction de son inspiration du moment. La vie nous apprend tellement de choses que l'on ne voudrait pas garder pour soi. Et écrire c'est les partager avec les autres, d'où l'écriture. Alors oui, on écrit pour soi en pensant au partage avec autrui. Pour ma part, j'aime juste raconter des histoires, et que les mots à l'intérieur aient un poids. Certains se plaignent que les auteurs ne savent plus inventer d'histoires et se contentent de reprendre des histoires vraies, la leur (autofiction) ou celle de quelqu'un d'autre (exofiction), alors que dans le même temps les libraires se lamentent de ce que les gens ne veulent plus de fiction et réclament des témoignages, biographies et autres histoires «vraies». Et lorsqu'ils rencontrent un auteur, les gens lui demandent immanquablement «mais c'est vrai, ce que vous racontez?». Alors faut-il écrire pour soi o partager avec le lecteur? La question reste posée!

Quand on écrit un livre, toutes les vérités sont-elles bonnes à dire ou bien, faut-il avoir la précaution de s'abstenir d' écrire des choses qui peuvent fâcher le lecteur?

Contrairement au journaliste dont le travail consiste à faire la démonstration de la vérité, et que tout rejet de celle-ci remette son métier en question, l'écrivain écrit pour permettre à son lecteur de s'évader dans des histoires fictives ou à découvrir des cultures, jusque-là inconnues, par-delà le papier. Lorsque l'on écrit de la fiction, c'est l'imagination qui décide, et alors on peut dire tout. Mais lorsqu'il s'agit de rapporter des faits réels, il serait préférable de parler au conditionnel et d'utiliser des «filtres». Il existe des limitations à ce que peut écrire un auteur ou un journaliste: la diffamation, les incitations à la haine, violence ou crimes sont punis, ainsi que les injures bien que les cas soient rares. De toute façon, les vérités qui dérangent ont pour arme la censure comme protection et garde-fou.