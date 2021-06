L'exposition intramuros est organisée par l'Institut français d'Algérie en collaboration avec l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel et le musée d'art moderne d'Alger, l'exposition est ouverte au public tous les jours du 14 au 26 juin 2021 de 10h30 à 16h00. Intramuros fait partie des trois expositions de la biennale du design DZign 2020+1.

Cette exposition regroupe les travaux d'une vingtaine de concepteurs, invités ou sélectionnés sur appel à candidatures avec une installation inédite des travaux de l'artiste «Mahjoub Ben Bella». Professionnels ou étudiants de diverses formations, ils sont architectes, designers, artistes et partagent ensemble les jardins et intérieurs de la villa Dar Abdellatif, pour y exposer des projets issus de leur réflexion sur le rapport entre l'objet lui-même et l'utilisation qui en sera faite.

Ils proposent ainsi de véritables démarches et réflexions concrètes toujours autour du thème central « Repenser la ville par le design» mais cette fois en lien avec nos intérieurs, ce qui touche au domaine privé et à l'intime.

Les prototypes mis en scène par leurs concepteurs nous éclairent sur leur démarche conceptuelle, qui a toujours pour fil directeur la mise en valeur des savoir-faire, leur sauvegarde, en privilégiant un travail à taille humaine et qui intègre des artisans ou des techniciens de différents corps de métier. Ils proposent donc un design d'auteur qui, au-delà de la notion d'esthétique ou de fonction, suscite émotion, sensibilité et illustre ainsi leur parfaite maîtrise du langage formel d'un design éthique pour le XXe siècle.