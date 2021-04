Des cours d’initiation aux arts plastiques et à la musique seront prochainement lancés par l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc), a indiqué son directeur, Abdelkader Bendamache.

Dans le but d’aiguiser le goût des jeunes apprenants et éveiller leur intérêt à l’expression artistique l’Aarc proposera des classes d’initiation pour enfants et jeunes adolescents . Ces nouvelles classes sont le fruit d’une collaboration avec l’Agence turque de coopération et de développement (Tika), dans le cadre de « la coopération entre l’Algérie et la Turquie dans le domaine culturel », précise Abdelkader Bendamache.

Les élèves inscrits à ces nouveaux cours pourront apprendre à jouer du « piano, du violon, de la mandoline et de la batterie » en plus d’une initiation à la peinture et au dessin. Les cours se dérouleront dans les locaux de l’Aarc à la villa Dar Abdeltif, où « quatre salles » équipées sont mises à la disposition des jeunes élèves inscrits en cours d’arts plastiques et de musique, en attendant d’ouvrir plus de classes aux écoliers. Selon son directeur, l’agence envisage également d’ouvrir d’autres classes d’initiation à d’autres disciplines artistiques, tels le « théâtre et la danse », entre au-tres, a expliqué le directeur de l’Aarc, qui vise à « découvrir de jeunes talents » et aider à l’émergence d’un « public de connaisseurs en arts pour l’avenir ».