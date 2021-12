La 9ème édition du Salon national des arts plastiques a été inaugurée, mardi, au hall de la salle de cinéma «Maghreb» d'Oran, sous le thème «Notre force dans sa solidarité et notre distinction dans la diversité de notre culture». Cette manifestation enregistre la participation de 50 artistes dont 10 venus de différentes wilayas du pays ainsi que la présence de jeunes talents et d'étudiants diplômés des écoles des beaux-arts venus partager leurs expériences, jauger leur maîtrise des techniques picturales et aller à la rencontre d'artistes professionnels, comme l'avait signalé le conseiller de la Maison de la culture «Zeddour Brahim Belkacem» d'Oran, Abdelalim Senouci. Ce salon se distingue par la diversité des styles adoptés par les artistes versés dans différentes écoles comme le réalisme, le surréalisme, l'abstrait et l''impressionnisme, a expliqué le même responsable, ajoutant que l'objectif est de rendre cette exposition ouverte à toutes les expressions artistiques pour concrétiser le slogan de cette manifestation. Les oeuvres exposées traitent de divers sujets mettant en valeur la diversité culturelle du pays, son histoire, l'authenticité de ses coutumes et traditions, la beauté de sa nature pittoresque et de ses attraits touristiques. Des thématiques diverses qui reflètent le savoir-faire et la capacité d'un peintre à réaliser une oeuvre d'art qui allie créativité et valeurs historiques. En marge de ce salon qui prendra fin jeudi, une virée touristique à travers les sites d'Oran est programmée au profit des participants qui se rendront également à la galerie «Kour», spécialisée dans la calligraphie arabe. Ce salon est organisé par la Maison de la culture d'Oran, en collaboration avec l'Office national de la culture et de l'information sous l'égide de la direction de la culture et des arts, rappelle-t-on.