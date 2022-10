Après une longue absence due au protocole appliqué contre la Covid 19, l'Institut français de Constantine renoue enfin avec l'organisation des concerts.

Pour un public bien choisi, c'est le groupe Koum Tara qui a été sur scène en cette soirée du mercredi. Ils étaient entre 300 et 350 personnes à avoir assisté au spectacle au niveau de la grande salle du Zénith.

Le groupe sans exagération a ébloui avec une musique singulière qui apaise. On est même en mesure de dire une thérapie pour l'âme.

En la circonstance, Charlotte Aillet, directrice de l'IF à Constantine ne manquera pas de prononcer quelques mots avant le concert pour dire que «l'IF est très heureux de proposer un programme culturel dans cette magnifique salle», saluant au passage l'Onci, qui est son partenaire pour l'organisation de cet évènement. Elle précise que l'IF propose pour ce mois-ci une thématique de chaâbi avec ce soir le groupe Koum Tara.

Le public présent à cette soirée ne manquera pas pour sa part de manifester sa joie et son admiration pour ce groupe qui a été remarquable, notamment avec cette conjugaison de variété musicale qui rassemble «quatre univers musicaux autour d'un même projet, créé et dirigé par le compositeur Karim Maurice: les musiques traditionnelles chaâbies, le quatuor à cordes classique, les musiques actuelles et le jazz»».

Une fusion magique qui ne laissera pas le public indifférent. Sur le site de l'IF ont note que ces thèmes ont été travaillés, déformés, ré-harmonisés, restructurés, pour créer un spectacle original métissant et croisant les cultures».

Autrement dit «un véritable voyage culturel qui offre un alliage musical unique, grâce aux réelles mixités qui le composent».

Il s'agit d'un réel nouveau style de music qui a permet à «la poésie et les mélodies traditionnelles chaâbies chantant l'amour, se fondent et se confondent ainsi avec la tradition du quatuor à cordes occidental, l'improvisation du jazz et les musiques électroniques», lit-on encore sur le site.

Une musique rénovée qui interprète aussi bien le respect des cultures et la tolérance.

Le groupe est sur le point de faire sortir un nouvel album, le second qui est prévu pour le mois d'avril 2023.À noter que le groupe Koum Tara avec Karim Maurice à la composition, direction artistique, piano et claviers, Mohamed Hamam alias Hamidou au: chant et mandole, Brice Berrerd à la: contrebasse, Kamel Mazouni à la percussion, Gaël Rassaert au violon, Mathieu Schamltz au violon, Clément Sozanski à l'instrument alto et Jean-Sébastien Barbey au violoncelle.