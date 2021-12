Janvier:

- 1er janvier, le doyen de la chanson bédouie Cheikh Bendehiba Tekouk, dit, «Bouguirati».

- 1er janvier, le poète et parolier Kaddour Frah.

- 2 janvier, l'écrivain Merzak Bagtache.

- 12 janvier, L'homme de théâtre, Said Rahmani dit «Lakhdar».

- 13 janvier, l'écrivain universitaire, critique et chercheur Hocine Khomri.

- 15 janvier, le chanteur raï cheb Larbi

- 18 janvier, l'icône de la poésie, Oum Siham, de son vrai nom Amaria bilal.

- 23 janvier, Le percussionniste et danseur, Abdelmadjid Guemguem, dit «Guem».

- 25 janvier, le sociologue Liess Boukra.

Février:

- 11 février, le musicien Khalil Dahane.

- 12 février, le linguiste et écrivain Benaïssa Driassa.

- 13 février, le chanteur bédoui, Tahar Sissani, dit, Cheikh Tahar Ould Marhoum.

- 17 février, le comédien de théâtre, Hichem Berdouk.

- 21 février, le réalisateur Ahmed Saïdi.

Mars:

- 2 mars, le comédien et producteur de films télévisuels, Tahar Harhoura.

- 7 mars, l'acteur Abdelkrim Kaârar.

- 7 mars, le musicien, Hocine Nahhal.

- 17 mars, l'artiste Rym Ghazali.

- 29 mars, la comédienne Fatiha Nesrine.

- 29 mars, le violoniste et chef d'orchestre Nacer Rahal.



Avril:

- 9 avril, le jeune artiste Zakaria Chergui.

- 18 avril, la chanteuse, Naïma Ababsa.

- 25 avril, le chanteur Oukil Amar.



Mai:

- 1er mai, le comédien Gheraf Raouf.

- 2 mai, le comédien Blaha Benziane.

- 8 mai, le chanteur chaâbi Djamel Chaib.

- 15 mai, la poétesse Aïcha Billel.

- 22 mai, le chanteur chaâbi Brahim Bey.

- 31 mai, l'écrivain et dramaturge Khaled Bouali.



Juin:

- 8 juin, la journaliste et écrivaine, Fadhila Mahri, connue sous le nom de Nada Mehri.

- 11 juin, le comédien Hacène Ben Aziz.

- 14 juin, le cinéaste Nazim Djemaï.

- 21 juin, l'homme de théâtre Ali Talbi.

- 21 juin, le chanteur chaâbi Hacene Branci.

- 25 juin, le poète Lakhdar Bouchriki.

- 30 juin, le journaliste et poète Saïd Keraouane.



Juillet:

- 1er juillet, le musicien et chef d'orchestre andalou, Nacer Benmerabet.

- 1er juillet, l'artiste et styliste Khadidja Hamsi.

- 2 juillet, le chercheur au Crasc, et auteur, Hadj Miliani.

- 7 juillet, le chanteur chaâbi, Cheikh Chadli Maâmar.

- 8 juillet, la poétesse Slimi Rihal.

- 11 juillet, le cinéaste et exploitant indépendant Lyazid Khodja.

- 11 juillet, la poétesse Souad Akkou.

- 12 juillet, l'humoriste et comédien Farid Kessaïssia, connu sous le nom de «Farid Rockeur».

- 13 juillet, l'homme de théâtre et de cinéma, Mahfoud Belayachi.

- 19 juillet, le musicien et chanteur Mohand Ouali Kezzar.

- 20 juillet, le comédien et homme de théâtre Driss Chekrouni.

- 22 juillet, le journaliste et homme de culture Abdelhakim Meziani.

- 22 juillet, le comédien et metteur en scène Abdelmalek Boussahel.

- 23 juillet, le metteur en scène, comédien et ex-directeur du T.R.de Sidi Bel Abbès, Hassan Assous.

- 25 juillet, le chanteur chaâbi, Cheikh Mustapha Belkhal.

- 25 juillet, le poète populaire Abdelkader Azzouzi.

- 26 juillet, le percussionniste du groupe Essed, Ali Yamane.

- 27 juillet, la comédienne et journaliste Sihem Achelouche.

- 27 juillet, l'artiste polyvalent Hafid Touati.

- 29 juillet, le journaliste, auteur, compositeur et fondateur du groupe Atakor, Salem Azzi.

- 31 juillet, El Hadj Si Ahmed Baghdadli, un des doyens de la chanson andalouse.



Août:

- 4 août, le chanteur M'Henna Ouzaïd.

- 4 août, l'artiste et comédien Saïd Hilmi.

- 4 août, le chercheur en archéologie préhistorique, Abdelkader Heddouche.

- 5 août, le dramaturge et scénariste Hocine Taïleb.

- 5 août, Farès Benamar, l'un des doyens de la chanson moderne.

- 5 août, le comédien Abdelghani Chouar.

- 6 août, Hacène Benchoubane, un des doyens de la musique andalouse.

- 9 août, le chef de choeurs Rabeh Kadem.

- 9 août, la chanteuse du terroir, Djemaïa Djaber, connue sous son nom de scène de Djamila Rziwiya.

-10 août, le comédien et cadre de la Jeunesse, Amar Belmili.

- 12 août, l'éditeur Manaf Saïhi, propriétaire des «Editions Saïhi».

- 14 août, la moudjahida et chercheure dans le patrimoine culturel algérien, Roselyne Leïla Koreïch.

- 17 août, le réalisateur de télévision, Mohamed Aïche.

- 26 août, le chanteur Cheikh Mazouzi.

- 31 août, l'artiste, auteur et militant, Messaoud Nedjahi

.

Septembre:

- 1er septembre, le comédien et acteur, Omar Guendouz.

- 3 septembre, l'ancien officier de l'ALN et écrivain spécialisé dans l'histoire de la Wilaya-III, Djoudi Attoumi.

- 6 septembre, l'acteur de cinéma et de théâtre Hadj Smaïn Mohamed Seghir.

- 9 septembre, le cinéaste et réalisateur Brahim Tsaki.

- 10 septembre, le moudjahid, auteur, scénariste et producteur, Yacef Saâdi.

- 23 septembre, le producteur d'émissions radiophoniques et célèbre animateur, Djamel Benamara.

Octobre:

- 8 octobre, le grand parolier et chanteur Rabah Driassa.

- 10 octobre, la poétesse et romancière Noura Saâdi.

- 15 octobre, le chanteur andalou AhmedLaïb.

- 31 octobre, le poète Ali Rial



Novembre:

- 10 novembre, l'historien Khelifa Benamara.

- 22 novembre, le dramaturge et journaliste Abdelkader Arrouche.

- 28 novembre, l'ingénieur de son et arrangeur, Amine Kariche.



Décembre:

- 9 décembre, la grande chanteuse Seloua, de son vrai nom, Fettouma Lemitti.

- 11 décembre, le comédien et acteur Yacine Zaïdi.

- 14 décembre, le directeur de photographie Smaïl Lakhdar-Hamina.