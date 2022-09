La jeune artiste peintre de la wilaya de Jijel, Ilham Mekliti a remporté le Premier Prix du Salon national des arts plastiques Abdelhalim Hemch, organisé par la Maison de la culture Abdelkader Alloula de Tlemcen, qui s'est tenu du 24 au 29 septembre. Le Second Prix est revenu au jeune artiste peintre de Tlemcen, Mohamed Hassi suivi à la troisième place par la jeune Djihane Khiari de la wilaya de Tébessa. Un jury composé de professeurs des beaux-arts d'Alger et de Mostaganem a départagé les 20 participants à ce concours organisé depuis quelques années durant le salon. Les trois jeunes artistes peintres se sont distingués pour leurs oeuvres présentées durant l'exposition et les travaux réalisés lors des ateliers. Beaucoup d'artistes ont été unanimes à dire que les trois lauréats du concours disposent d'un talent avéré en arts plastiques et constituent l'avenir de l'art plastique en Algérie. La 14e édition du Salon national des arts plastiques Abdelhalim Hemch de Tlemcen, qui s'est clôturée dans la soirée par l'organisation d'un spectacle de musique andalouse en l'honneur des 62 participants à ce salon, a enregistré diverses activités, dont des conférences sur les arts numériques présentées par Amine Boudefla ainsi qu'une rencontre entre hommes de lettres et les artistes peintres outre des rencontres, entre artistes chevronnés, tels que Hachemi Amer, Adlane Djeffal, Karim Sergoua, Benaïssa Fatna et autres et des jeunes artistes dont certains participent pour la première fois au salon Abdelhalim Hemch. Les trois lauréats de cette nouvelle édition du salon Abdelhalim Hemch ont exprimé leur grande joie de recevoir une telle distinction, espérant représenter dignement les arts plastiques nationaux dans les grandes manifestations artistiques internationales.