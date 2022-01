Après un gel de bientôt trois ans en raison de la crise sanitaire, le projet de restauration et de reconfiguration de la salle de cinéma El Manar (ex-Les variétés) reprend. Le projet a été relancé, il y'a quelques jours par le wali de Annaba,. Djamel Eddine Berimi. «Une enveloppe de 20 milliards de centimes a été dégagée pour le projet de réhabilitation de cette structure», aurait déclaré une source proche de la wilaya à L'Est Républicain. Une bonne nouvelle pour les cinéphiles de Annaba, qui devaient, jusqu'alors, se contenter de l'unique salle de la cinémathèque. Le chantier devrait reprendre une fois les démarches administratives achevées, et aucune date de réouverture n'a encore été communiquée.» Transformer une salle de 1200 places en trois salles n'est pas une mince affaire!»,a déclarée l'architecte Nadir Tazdaït sur Facebook. Les travaux de rénovation de la salle ´´El Manar´´ visent à créer trois salles de projection. Ce qui offrirait ainsi à Annaba son premier multiplex et le premier multiplex de l'Est du pays. Pour rappel, la ville accueille le festival du film Méditerranéen (Faem) et ce nouvel acquis permettrait la tenue d'autres festivals d'envergure internationale.