Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebigua, a révélé jeudi à Oum El Bouaghi, à l'occasion de la commémoration du 65ème anniversaire de la mort du chahid Larbi Ben M'hidi (1923/1957), que le film cinématographique réalisé sur le héros de la Révolution «sera présenté courant 2022». En marge de la baptisation du Cfpa de la ville d'Aïn M'lila (65 km à l'ouest d'Oum El Bouaghi), du nom du chahid Grabsi Abdelmadjid, le ministre a déclaré à la presse que la commission mixte des ministères des Moudjahidine et des Ayants-droit et de la Culture et des Arts a «terminé l'étude relative aux réserves émises sur ce film». Et d'ajouter: «aucune atteinte, aussi infime soit-elle, au chahid Larbi Ben M'hidi ne sera tolérée, car il s'agit d'une responsabilité historique, d'où la nécessité de préserver fidèlement l'image que se font les Algériens de cette figure de la Révolution». Rebigua a indiqué que la société de réalisation de ce film terminera son travail et le remettra courant 2022, soulignant que «l'année en cours verra la célébration du 60ème anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale qui sera une opportunité idoine pour présenter ce film tant attendu». Il a fait savoir, dans ce contexte, qu'il y a beaucoup d'oeuvres audiovisuelles qui seront présentées à l'occasion de la fête de l'indépendance. Le ministre a entamé le programme de commémoration du 65ème anniversaire de la mort du chahid Ben M'hidi par une visite au douar El Kouahi, village natal du chahid dans la commune d'Aïn M'lila, où il a donné une allocution, en plus de l'organisation de plusieurs activités dont une exposition de photographies historiques. Rebigua a inauguré aussi un club hippique à Roknia dans la commune d'Aïn M'lila où il a rendu visite au moudjahid Mohamed Bouya à son domicile. Le ministre a également effectué une visite de courtoisie au moudjahid Adel Aïssa, à son domicile dans la ville d'Oum El Bouaghi, avant de clôturer sa tournée par l'inauguration dans cette même ville de l'école primaire Aissou Noui.