Le Festival algérien du Livre et de l'Art est un festival du livre, de théâtre, de peinture, de photographie, de cinéma, de philatélie et de musique se déroulant chaque année à Chlef (Centre Ouest, Algérie) durant une semaine, pendant la seconde quinzaine du mois de septembre à l'occasion de la rentrée littéraire et culturelle. Le principal lieu de l'événement est La Maison de la culture de Chlef. Il est fondé à dater du 25 septembre 2022, d'après une idée de Abdelhakim Youcef Achira, directeur général de l'entreprise ButterflyCom & Events et directeur de la publication du magazine littéraire électronique «Trait-d'Union». Parallèlement au festival, plusieurs activités sont prévues dont des cafés-littéraires, des tables-rondes autour des livres, des ateliers d'écriture et de dessin pour enfants et pour adultes, des performances musicales libres, une exposition des produits artistiques faits-mains et une expo/échange des livres d'occasion. Après le Festival, un autre événement périodique, s'étalant sur l'année, est prévu: il s'agit des «72 heures de...». Les premières 72 heures seront consacrées au livre et s'articuleront autour d'un salon du livre, puis ce sera autour des arts plastiques, de la musique...et tous les autres arts. Le festival est à l'origine créé pour lancer de nouvelles traditions dans la région chélifienne. Avec un grand événement à la rentrée ainsi que «Les 72 heures de... » qui est, à la fois, un groupe d'événements dérivés du festival et une sorte d'actualisation du festival qui se fera tout au long de l'année. Le festival n'est pas qu'un rendez-vous de rencontres autour de la littérature et des arts, mais aussi, un rendez-vous pour récompenser des auteurs et des artistes algériens pour l'ensemble de leurs oeuvres. Le festival est également désigné sous l'acronyme «Fala» (Festival algérien du livre et de l'art), notamment par les professionnels du livre.