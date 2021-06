Après une année d'absence en raison de la crise sanitaire, le Festival renoue avec le public algérien avec une édition animée exclusivement par des artistes algériens et placée sous le thème de «L'Algérie chante l'Europe». La 21ème édition du Festival européen se tiendra cette année du 24 juin au 2 juillet 2021. En plus d'être une opportunité de promotion du dialogue, de la pluralité et la diversité culturels algéro-européen, l'évènement se veut être également un soutien au monde artistique qui a été sévèrement touché par les effets de la pandémie mondiale. Pour cette nouvelle édition, des voix algériennes de tout le pays revisiteront le patrimoine musical européen à travers des représentations diversifiées combinant raï, rock, pop, gnaoui, en passant par la musique classique, andalouse, kabyle ou encore chaoui. Le coup d'envoi du festival sera donné par le groupe Raina Rai, le jeudi 24 juin, suivront les artistes des 14 Etats membres qui prennent part à ce 21e Festival, parmi lesquelles, l'Orchestre symphonique de l'opéra d'Alger, le musicien Salim Dada, la chanteuse de l'andalou Zakia Kara Terki, ou encore le groupe Garange Band. En clôture, un orchestre exceptionnel de jeunes talents, constitué à l'occasion, montera sur scène avec une programmation surprise. Le Festival sera retransmis pour la première fois sur une chaine de télévision nationale, El Djazaïria One, média officiel de l'évènement, qui assurera la diffusion, en différé, de toutes les représentations musicales au programme. En raison du contexte sanitaire particulier, un protocole sanitaire strict a été mis en place afin d'assurer le respect des mesures de prévention. À ce titre, la billetterie sera ouverte de 10h à 16h uniquement, seule la moitié des sièges seront occupés durant les concerts, le port du masque et l'utilisation du gel hydro-alcoolique seront obligatoires à l'entrée du TNA et l'accès sera interdit aux enfants de moins de 12 ans.