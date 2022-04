Les mélomanes et amateurs de jazz pourront renouer avec le plus grand et plus ancien festival algérien dédié à ce genre musical à la faveur de la 17e édition du Festival international «DimaJazz» annoncé dans sa ville de Constantine du 11 au 14 mai prochain, annoncent les organisateurs. Après une 16e édition tenue en novembre 2019, le festival le plus emblématique de l'antique Cirta, revient après deux ans et demi d'absence, à la salle de spectacle Ahmed-Bey. Fondé en 2003 par l'association «Limma», puis institutionnalisé en 2009, le Dimajazz a su rassembler les plus grands noms du jazz mondial à l'instar de l'Américain Boney Fields, du pianiste malien Cheick Tidiane Seck et du Nigérian Keziah Jones, tout en restant le rendez-vous culturel le plus attendu de la ville de Constantine et des mélomanes qui n'hésitent pas à faire le déplacement.