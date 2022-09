La 53ème édition du Festival culturel national du théâtre amateur de Mostaganem aura lieu du 26 au 30 septembre 2022. La cérémonie d'ouverture aura lieu le lundi 26 septembre 2022, à partir de 18h 30 au niveau de la Maison de la culture Ould Abderrahmane Kaki à Mostaganem. Le festival se tiendra dans plusieurs lieux distincts, à savoir le théâtre régional Djilali Ben Abdelhalim, la Maison de la culture Ould Abderrahmane Kaki, l'Association culturelle El Moudja et les places publiques (Place du Barail, place de Pépinière, place de l'APC, etc.). Les troupes participantes se déclinent comme suit: en compétition catégorie A: la Troupe Masrah Mosaïque (Sidi Bel Abbès), l'Association El Forsane (Saïda), le Mouvement théâtral de Koléa (Tipaza), l'Association Cho'alat el masrah (Boumerdès), la coopérative Lamsa (Batna), l'Association Akwas (Médéa) et enfin, l' Association Iboutrane (Tizi Ouzou). Les troupes en compétition catégorie B sont: l'Association Bouderga (El Bayadh), l' Association Mahfoud Touahri (Ain Defla), l'Association Ichraq (Biskra), l'Association Ennahda (Boumerdès), la Coopérative Sens Théâtre (Aïn Sefra, Nââma), la Coopérative Machahu (Tizi Ouzou), l'Association El Manara (Boumerdès) et l'Association El Kachaba el dahabia (Sidi Bel Abbès). Les spectacles en catégorie C, autrement les septectacles de dures, se tiendront chaque jour, à 10 h, 17 h et 19 h, dans les espaces publics de la ville de Mostaganem et au niveau de l'association culturelle El Moudja. Aussi, durant la période du festival, des ateliers de formation sont organisés au niveau de la Maison de la culture Ould Abderrahmane Kaki et ce, chaque jour de 10h à 12 h et de 14 h à 16h30. Ces ateliers sont: l'Atelier Actorat encadré par Sid Ahmed Kara, Lebgaâ Boumediene et Bella Boumediene, l'Atelier Mise en scène encadré par Chawki Bouzid et Ryad Seguini, l' Atelier Écriture dramatique encadré par Smail Soufit et Assala Tengour, l'Atelier Scénographie encadré par Boumediene Zitouni et Lahcen Ghribi et enfin, l'Atelier Théâtre de rue encadré par Yacine Tounsi et Mektit Belkacem.