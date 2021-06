L'acteur-réalisateur et président du jury Spike Lee est à l'honneur de l'affiche du festival de Cannes 2021. Alors que le festival de Cannes approche, du 6 au 17 juillet, les derniers détails de l'événement sont donnés au compte-gouttes.

Après la maîtresse de cérémonie et en attendant le jury, c'est l'affiche qui se dévoile, et originalité, elle met en scène et à l'honneur le président du jury, Spike Lee, la tête dans les palmiers.

«Parce que l'impatience est immense de re-trouver enfin le décor cannois: le bord de mer, les palmiers et l'écran noir qui accueillera en page blanche les films de la Sélection officielle», commente le festival dans un communiqué.

Quant au choix «d'afficher» son président, le festival écrit:

«Parce que ce regard curieux qu'il va poser sur le travail de ses collègues cinéastes qui viennent apporter des nouvelles du monde, de leur monde et forcément un peu du nôtre; parce que ce regard personnel qu'il nous offre depuis son tout premier film: tourné dans la chaleur de l'été 1985 en noir et blanc - déjà -, il bousculait le cinéma - déjà - en imposant un style précurseur, pétri de culture urbaine et populaire; parce que ce regard malicieux qui, malgré questionnements renouvelés et révoltes incessantes depuis près de quatre décennies, ne néglige jamais le divertissement.» Et les plus attentifs et cinéphiles auront reconnu de quel film vient cette photo et cette tête, à savoir Nola Darling n'en fait qu'à sa tête, le premier long métrage qu'il a réalisé en 1986 et dans lequel il interprétait le personnage de Mars Blackmon.