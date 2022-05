L'acteur interprétera un personnage très important dans l'oeuvre originale. La production de «Dune vient d'annoncer un choix de casting important: l'e»mpereur Shaddam IV, l'homme le plus puissant de l'univers créé par Frank Herbert (et adapté par Denis Villeneuve) a trouvé son acteur. Il s'agira de Christopher Walken, qui rejoindra donc Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya et Josh Brolin à l'affiche de la deuxième partie. Legendary, le studio produit «Dune: Part Two», n'a pour le moment pas fait de commentaire, mais on sait déjà que deux autres acteurs rejoindront ce casting déjà prestigieux: Florence Pugh, qui incarnera la princesse Irulan (la fille de l'empereur) et Austin Butler, qui interprétera l'infâme Feyd-Rautha (le neveu du baron Harkonnen, joué par Stellan Skarsgard dans le premier film). Si le premier «Dune» a coûté très cher (165 millions de dollars de budget), Warner Bros. n'a pas longtemps hésité avant de lancer la production de ce film, puisque moins d'un mois après sa sortie, le feu vert était donné pour enchaîner au plus vite. Au total, «Dune» a généré plus de 400 millions de dollars au box-office à l'international, mais surtout, fait rare pour une oeuvre de genre, il a été nommé dans 10 catégories aux Oscars, dont celle du Meilleur film, ainsi que 11 aux Baftas. Aux dernières nouvelles, la production du deuxième volet devait démarrer à l'automne, pour une sortie prévue le 20 octobre 2023. Cette suite sera toujours coécrite par Denis Villeneuve et Jon Spaihts, qui a quitté son poste de showrunner de «Dune : The Sisterhood», une série spin-off, pour se consacrer totalement au scénario de ce «Part Two».