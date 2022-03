L'Expression: Vous êtes un double phénomène car vous êtes une femme imame et qui écrit un livre. Pourquoi avoir écrit ce livre, déjà, qui porte le titre de «Mon islam, ma liberté»?

Kahina Bahloul: C'est très lié à mon parcours en tant que femme musulmane, avec des origines algériennes. J'ai vécu et grandi en Algérie. J'ai toujours été révoltée par la discrimination qui est exercée contre la femme dans la société algérienne. Je l'ai vécue durant toute ma jeunesse. Arrivée en France, un pays démocratique, en Occident j'ai voyagé un peu partout dans les pays occidentaux, j'ai vu quelle place occupait la femme là-bas, comment elle a pu évoluer ailleurs. J'ai toujours gardé au fond de mon coeur, dans ma tête cette frustration. C'est à chaque fois, je comparais le statut de la femme algérienne avec les femmes, ailleurs dans le monde, je me suis toujours dit que mon désir, souhait le plus profond, était de voir la femme algérienne et la femme musulmane de manière beaucoup plus large, aussi libre et émancipée aussi.

Vous avez pourtant décidé de devenir imame et non pas vous engager dans la politique pour défendre vos idées. Vous avez choisi une autre voie...

Oui, c'est une voie comme une autre. Moi, c'est la spiritualité qui m'a parlé. Cette dernière m'a libérée, en fait. Car la liberté ne consiste pas uniquement en la possibilité de pouvoir s'habiller comme on veut, voyager comme on veut, sortir comme on veut etc. la vraie liberté commence à l'interieur de l'être. C'est la spiritualité qui m' a permis d'explorer mon intériorité, ma conscience en tant qu'individu et c'est la spiritualité musulmane, le soufisme qui m'a permis de devenir un être humain libre, une femme vraiment libre. Je me suis rendu compte à quel point, les dogmes, notamment les dogmes fabriqués, produits par le système patriarcal, ont été produits, posés pour renforcer le pouvoir des hommes et bien évidemment plus contrôler de façon plus forte les femmes. Là, je me suis dit que c'est impossible, on ne peut pas laisser cette religion dépérir de cette façon parce qu'il y a vraiment des lumières dans l'islam. Il y a des trésors à découvrir et à faire découvrir. La spiritualité de l'islam peut être vraiment un ressort pour aider les croyants, les musulmans à devenir des êtres profondément libres, des êtres responsables et forts. Maîtres de leur destinée. C'est la raison pour laquelle je me suis dit qu'il faut absolument donner un autre discours, véhiculer une autre image et faire découvrir cette pensée spirituelle de l'islam.



Que pensez-vous apporter en tant qu'imame, qu'un autre imam, homme, n'a pas su apporter?

Je ne sais pas si en tant que femme je peux apporter quelque chose de différent des hommes. On apporte la même chose. Ce qui est important est de montrer et d'incarner un autre modèle, une autre expérience de l'islam, parce que nous, les êtres humains, nous sommes des êtres d'expérience, nous avons besoin de faire l'experience de certaines choses, de certains modèles pour pouvoir les perpétuer après et voir que c'est possible. Or, jusque-là, les sociétés musulmanes notamment n'ont jamais montré la possibilité pour une femme de prendre sa place au sein de la religion, de s'approprier le discours religieux, c'était devenu impensable. Toute ma démarche est de montrer que non! C'est possible.



Pensez-vous que l'islam est devenu aujourdhui archaïque? Si oui, votre désir serait- ce donc de le moderniser?

Pire qu' archaïque! Oui, complètement bien sûr. Je crois que c'est l'enjeu pour nous tous, c'est d'arrêter de vivre cette schizophrénie. Nous avons un pied dans le XXIème siècle et un autre au VIIeme siècle. Nous ne pouvons plus continuer comme ça parce que cela devient un facteur de sous-développement pour les pays musulmans. Il faut vraiment que les musulmans, que l'islam intègre la modernité intellectuelle, ses méthodes de travail et sa méthode de pensée.

Avez-vous conscience que vous êtes perçue comme une provocatrice, blasphématrice au sein du milieu religieux, mais pas que? En plus d'être non voilée et imame...

Je ne cherche à provoquer qui que ce soit. Si les autres ressentent les choses comme ça c'est leur problème. Ils doivent faire un travail sur eux-mêmes. Peut-être qu'ils devraient aussi chercher à mieux connaître l'islam parce qu'ils se rendraient compte qu'en réalité, ce que je fais n'a rien de contradictoire, ni de provocateur.Ce n'est pas antinomique avec l'islam. Pas du tout.



Vous dites que pour s'en sortir il faut revenir à une société sécularisée. Qu'est- ce que vous entendez par cela?

On l'a vu, l'Algérie l'a vécue dans sa chair, a connu la période de la décennie noire qui a encore laissé des traumatismes jusqu'à aujourd'hui sur la société algérienne, tout ça est dû au fait que des mouvements politiques ont instrumentalisé l'islam, c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut absolument, aujourd'hui, qu' on oeuvre à devenir une société sécularisée, qui sépare le pouvoir politique de la religion.



Vous voulez bien dire l'instauration de la laïcité?

Oui, une laïcité qui soit bien évidemment réfléchie par le peuple algérien lui-même, qui réponde à sa propre identité, son histoire...Mais oui, instaurer la séparation du politique du religieux.



Enfin, pensez-vous qu'une femme peut s'émanciper grâce à l'islam?

Oui en tant que spiritualité c'est évident. Moi je vous dis, j'ai trouvé ma liberté intérieure et ma paix intérieure, je l'ai trouvée dans la spiritualité musulmane qui est l'essence même de toute religion. La spiritualité est là pour libérer l'être humain.