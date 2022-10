Les participants au 9ème Forum international sur la vie et l'oeuvre de Kateb Yacine (1929-1989) ont affirmé samedi à Guelma au terme de leurs travaux que les oeuvres de cet écrivain ont toujours besoin d'une «traduction fidèle» vers l'arabe à même d'en reproduire la beauté et la splendeur du texte. Les intervenants au cours de la rencontre, tenue trois jours durant au centre culturel islamique M'barek-Boulouh sur le thème «L'intertextualité, la socialité et la conversation dans l'oeuvre de Kateb Yacine», ont recommandé d'associer au conseil scientifique des chercheurs intéressés par l traduction vers l'arabe des oeuvres de cet écrivain algérien d'expression française, dont Mohamed Saâd Berghal de l'Institut supérieur des langues de l'université de Monastir (Tunisie), et Djalal El Gharbi de l'université de la Manouba (Tunisie). Il a été décidé également de relancer la page officielle du forum sur le réseau social Facebook. Clôturé tard dans la soirée de vendredi, la rencontre a été marquée par la projection d'un documentaire de 35 minutes sur Kateb Yacine réalisé par Alain Massé expert français en communication. Vingt-deux communications dont 12 d'intervenants étrangers ont été présentées durant ce forum qui a connu la participation de chercheurs de différentes universités nationales (Guelma, Batna, Khenchela, M'sila, Tlemcen, Biskra et Tiaret), ainsi que de Tunisie et de France. Les participants au forum ont analysé les diverses oeuvres de Kateb Yacine dont «Nedjma», «Le Polygone étoilé», «L'homme aux sandales de caoutchouc», «Le Cadavre encerclé» et «Le Cercle des représailles».