Incontestablement, le raï n'est pas mort! EL Bahia lui a tendu les bras, vendredi dernier, de la plus belle façon qui soit en faisant un bond en arrière, du temps de la célèbre maison de disques «Disco Maghreb», notamment...Mais le concert auquel nous avons assisté n'avait rien de commercial, mais se voulait surtout près du coeur des Oranais, de la vie et de l'amour de sa jeunesse et de ses familles, comme à l'époque des mariages et autres réunions entre amis..Véritable pôle culturel, le théâtre La Fourmi, attenant à l'hôtel Liberté à Oran, a accueilli vendredi soir le groupe oranais «El basta» dont le projet musical entend faire revivre le raï d'antan. En effet, «lorsque l'on parle de raï on parle d'un pilier de la culture algérienne, C'est le reflet de la société, c'est tout simplement le vécu sans aucun détour» nous affirme-t-on. Aussi, Laâradj, l'accordéoniste, Sofiane le chanteur à la guitare et le percussionniste se sont employés près de trois heures à nous faire revivre ce raï roots en remontant dans le temps. Et on arrive dans les années 90, avec un hommage incontournable à feu Hasni, mais aussi les indispensables tels cheb Mami et Khaled et tant d'autres qui ont fait les beaux jours de cette musique indergroud. «Nous sommes là pour vous apporter du bonheur. Faites comme chez vous. Si vous voulez venir prendre du thé ou des gâteaux...», dira Laâradj. En fait, «Basta» qui veut dire «Quaâda» avait comme décor une scénographie des plus confortables.

Les musiciens étaient jaugés sur un canapé en jouant sur leurs instruments comme s'ils étaient à la maison, la table basse devant eux, comprenant une assiette de gâteaux traditionnels, des tasses de thé et une théière. Le reste du décor se voulait tut aussi cosi et convivial comme ce tapis de façon à mettre à l'aise les convives, c'est-à-dire le public qui était, d'ailleurs, au top. Un public qui dansait, chantait, tapait des mains en suivant le tempo de chaque morceau. Un public qui connaissait d'ailleurs par choeur chaque morceau interprété avec brio par Sofiane, à la superbe voix. Une voix modulable à l'infini qui se plaisait à se laisser aller à des longs istikhbar au grand bonheur des mélomanes et des adeptes des longues soirées nocturnes...

Le théâtre La Fourmi

un fleuron culturel

Une soirée où la musique était la reine se déclinant dans une ambiance festive bon enfant devant une assistance qui s'est littéralement délectée de chaque morceau entonné avec élégance! «Selou aâla nbi ou shabou âchra», «Houma tlata», «Ya Mimouna yehdik rebi», «Saïda baïda», «Ndirlek amour», «Zaâza khatri fi nos lil», «Shab el baroud», «Rainaraïkom» entre autres! Autant de morceaux qui ont fait vibrer le public et enflammé la piste. Rappelons que le théâtre La Fourmi a pour propriétaire M. Affane qui possède aussi l'hôtel Liberté. Le théâtre La Fourmi est l'oeuvre de l'architecte et chef de projet Youcef Fernane. «M. Affane a aussi acheté la résidence natale d'Yves Saint Laurent, là où il est né et a grandi et vécu 18 ans de sa vie. Cette résidence a été inaugurée le 26 juin dernier. Elle se trouve au 11, rue Stora au plateau Saint - Michel. Ce projet est porté par M. Affane depuis 25 ans.

Les gens peuvent acquérir leurs billets à l'hôtel Liberté. À côté de cela, nous avons inauguré l'espace muséal au sein d'évasion «By Liberté Oran». Cela se trouve au troisième étage, dans lequel on expose 700 copies d'oeuvres réalisées par Yves Saint Laurent durant son enfance et jeunesse à Oran. Il faut savoir qu'Yves Saint Laurent, qui est né et a grandi à Oran, a fait près de 300.000 croquis et dessins. Nous avons une petite partie de cette production qui est exposée au sein de l'espace muséal qui est ouvert au public. 7 jours sur 7 de 10h à 18h au sein de l'hôtel Liberté. Pour nous, c'est un événement historique pour toute l'Algérie d'avoir inauguré aussi la maison que nous avons achetée auprès de la 3eme famille qui a succédé à Saint Laurent.Elle se trouvait dans un état de dégradation très avancée. Elle était très vétuste. C'est un gros chantier de restauration que nous avons mené depuis plus d'un an et qui a été donc inauguré la semaine dernière. Nous avons restauré cette maison pendant une année et inaugurée il y a environ une semaine. C'est dans la continuité des projets d'investissement culturel, porté par le promoteur du projet, Affane Mekhlouf qui est le chef d'ouvrage qui a porté, financé et enfin inauguré le premier théâtre privé en Algérie dans lequel s'est produit le groupe Basta ce soir. C'est un petit théâtre de poche de 120 places»,nous affirme t-on.

El Basta ou le raï dans toute sa splendeur

Et de poursuivre: «C'est le premier théâtre privé en Algérie que nous avons inauguré en mars 2021 avec madame Malika Bendouda, l'ex-ministre de la Culture. La Foumi accueille depuis une année des spectacles de théâtre, de concerts de musique».

À propos du projet Basta, notre interlocuteur, Youcef Fernane, fait savoir qu'il s'intègre dans le cadre de la semaine de l'Oranie. «Nous avons reçu,hier,le groupe Raïna Raï. Le projet Basta est porté par des jeunes musiciens de l'Oranie qui promeuvent la musique oranaise sur scène, tout en lui redorant ses lettres de noblesse. C'est un concept de musique raï principalement. En général, ils louent une maison et ils organisent un concert dans la pure gaâda oranaise d'où le nom el basta. Cela renvoie aux soirées oranaises d'antan qui se déroulaient un peu sur les toits ou dans des espaces un peu indergroud. Une musique populaire qui se joue entre initiés. Ce sont des jeunes qui portent ce projet extraordinaire pour la promotion de la culture oranaise et algérienne en général.» Rappelons que M. Affane qui est à l'origine du théâtre La Fourmi, est le propriétaire de l'ensemble de l'hôtellerie Liberté qui a réalisé aussi «Evasion», un centre de sport qui est le premier centre en Algérie alliant sport, bien-être et culture. Nous avons une piscine semi-olympique, une Spa, un fitness et il a créé le premier théâtre en Algérie.». Et d'ajouter: «Nous sommes actuellement en train de réaliser le second théâtre qui va abriter entre 500 et 600 places. Ce sera une salle polyvalente qui pourra accueillir moult événements dont des festivals, des spectacles de musique et d'opéra. On projette d'organiser aussi le premier festival du rire à Oran. Nous sommes en collaboration avec le comédien Ramzy franco-algérien, pour monter ce premier festival qui sera organisé à Oran et ce, probablement au printemps 2023».En somme, que de projets innovateurs pour la belle vitrine de la ville d'El Bahia qui connait depuis quelques jours une animation sans précédent et ce, parallèlement aux jeux méditerranéens qui se tiennent donc cette année à Oran!