L'édition 2021 du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco), principal festival africain du 7e art, initialement prévue du 27 février au 6 mars, se tiendra du 16 au 23 octobre, ont annoncé mer-credi les autorités burkinabées, rapporté par des médias. Le Burkina Faso, qui enregistre à ce jour 12.845 cas de Covid-19 pour 150 décès, avait reporté en janvier, sans fixer de date ultérieure. Annonçant les nouvelles dates de la tenue de la 27e édition de ce grand rendez-vous cinématographique africain, des représentants du gouvernement burkinabé ont affirmé que «toutes les mesures barrières et l'ensemble des dispositions sanitaires» allaient être respectées durant le festival, précisant que le «Marché international du cinéma et de l'audiovisuel (Mica) allait également avoir lieu en même temps». Les préparatifs de ce grand moment du cinéma se déroulant en «partenariat» entre le ministère burkinabé de la Culture et celui de la Santé pour «pouvoir prendre en charge tous les festivaliers», le nombre d'invités, poursuivent les représentants des hautes autorités du pays organisateur, a été réduit, par prévention, à 150 personnalités, soit près de cinq fois moins que le nombre d'invités de la dernière édition, précisant que la cérémonie d'ouverture devrait se dérouler au Palais des sports de Ouagadougou (5.000 places) au lieu du Stade municipal Joseph-Conombo (25.000 places).

«900 films provenant de 28 pays dont 71 films pour le Burkina Faso», ont été enregistrés jusqu'à présent, et plus de «2 milliards de francs CFA (environ 3 millions d'euros)» sont nécessaires à l'organisation de ce festival qui aura pour thème, «Cinéma d'Afrique et de la diaspora: nouveaux talents, nouveaux défis», avec le Sénégal comme pays invité d'honneur, selon la même source. Le Fespaco, considéré comme une des rares manifestations contribuant au rayonnement mondial du Faso et principal rendez-vous du cinéma en Afrique, rassemble tous les deux ans à Ouagadougou depuis 1969 des dizaines de milliers de spectateurs et de praticiens du 7e Art. Rappelons que le nouveau directeur général du Fespaco, a été nommé plus précisément comme tel. En effet Moussa Alex Sawadogo a été nommé le 14 octobre 2020, en Conseil des ministres, délégué général du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco). Ce 7ème DG du Fespaco a remplacé Ardiouma Soma, admis à la retraite et Timibé Gervais Hien, qui assurait l'intérim depuis le 27 juillet dernier. Véritable bosseur et ouvert sur le monde Moussa Alex Sawadogo était aussi, pour rappel, le coordonnateur de Ouaga Film Lab. Il fut membre de la commission du Fonds d'aides au Cinéma du Monde (ACM), de 2017 à 2019, chargé des affaires culturelles et de la communication à l'ambassade du Burkina Faso à Berlin en Allemagne (2005-2006, directeur artistique Afrikamera - African Film Festival in Berlin et de la Biennale de la danse africaine contemporaine de Berlin, ainsi que consultant du programme Open Doors pour l'Afrique au niveau du Festival international du film de Locarno et du programme pour l'Afrique au niveau de Hamburg Film Fest. Moussa Alex Sawadogo est titulaire d'un master of art en management culturel et Media, obtenu à l'université du théâtre et de la musique d´Hambourg en Allemagne et d'une maîtrise en Histoire de l'art et archéologie, université Joseph Ki-Zerbo.