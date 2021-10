Ses chansons étaient fredonnées partout et par tous. Des lycéens qui préparaient leur examen du baccalauréat, aux personnes âgées qui s'apprêtaient à remplir leur devoir religieux du pèlerinage, aux jeunes femmes qui rêvaient de romance, mais également aux jeunes amoureux, tel un docteur, Rabah Driassa apportait sa médication aux Algériens dans leur diversité. C'est bien sûr sa chanson que les supporters de l'Equipe nationale de football enflammaient les stades du pays.

Durant plus de 20 ans, l'artiste était resté aux côtés de son peuple, à tendre l'oreille au moindre bruissement de la société pour transformer ses joies, ses peines, ses ambitions, son amour de la patrie, en merveilleuse poésie que l'ensemble des citoyens comprenaient et pouvaient parfaitement en apprécier le sens profond. N'a-t-il pas chanté l'amour comme personne?

«L'infirmière» dont il a sublimé le regard et sa reprise du très beau poème «Hizya» auront été certainement de grands moments de poésie. Il disait l'amour avec la dose de pudeur qu'il fallait et les Algériens approuvaient et reprenaient en choeur des refrains d'une finesse qui transperçait les coeurs sans choquer les familles. Il est entré dans les millions de foyers et séduit les Algériens par la beauté de ses poèmes, mais, également, la justesse de son message.

Durant toutes les années où il a produit d'authentiques chefs-d'oeuvre, il est resté très connecté à l'âme du pays. Il a compris, avant beaucoup d'artistes, l'urgence de cimenter la société. Sa contribution aura été exceptionnelle.

Les chansons où il mettait en évidence la diversité culturelle de la société tout en insistant sur l'algérianité, résonnent encore aux oreilles des Algériens. Si ses oeuvres conservent encore toute leur opportunité, c'est principalement parce que l'artiste y a mis ses tripes.

Les paroles et la musique s'accordent tellement avec le vécu des Algériens que ces derniers y ont naturellement vu un hymne à l'unité nationale.

En cela, Driassa aura été l'artiste par excellence du patriotisme. Dans ses poèmes ledit patriotisme n'est pas du tout exacerbé. Il coulait de source. Et les citoyens qui ont repris beaucoup des chansons patriotiques de l'artiste apprécient cet amour du pays qu'il partage avec l'ensemble de la communauté nationale.

Driassa qui, en plus d'être auteur, compositeur, interprète était un miniaturiste de grand talent, a mis son art et sa voix au service de ses compatriotes. Ces derniers lui ont rendu l'amour qu'il leur portait et sont reconnaissants pour l'oeuvre exceptionnelle qu'il a laissée. S'il faut une seule preuve pour souligner l'impact de l'oeuvre de Driassa sur les Algériens, il suffit de consulter sur YouTube la chanson «El Djaoula», postée en octobre 2019, en plein chamboulement politique en Algérie et qui a recueilli plus de 6,4 millions de vues.

Les Algériens avaient certainement besoin de réécouter cette chanson, pour la beauté des paroles, mais aussi parce qu'elle leur rappelle qu'ils sont un seul et même peuple.

Plus que dans l'aspect politique où Driassa a réussi l'exploit de transcender les époques, il a aussi beaucoup oeuvré au plan sociétal. C'est certainement l'un des artistes algériens qui a le plus vécu une réelle symbiose avec sa société. Il a su trouver les mots pour parler de leurs maux et contribuer d'une manière indirecte à faire évoluer les mentalités. Il a marqué son époque et s'il venait à n'importe quel artiste du moment de remasteriser ses chansons pour les mettre au goût du jour, sans toucher aux paroles, le succès est garanti.