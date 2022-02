En collaboration avec le ministère de la Culture et des Arts, l'ambassade d'Espagne en Algérie et l'Institut culturel Cervantes d'Alger, organisent un cycle de cinéma Ibéro-américain du 2 au 14 mars prochain, à la salle de la cinémathèque d'Alger, annoncent les organisateurs. Ce cycle qui sera inauguré par le film «Mi Obra Maestra» (Mon chef-d'oeuvre), réalisé en 2018 par Gaston Duprat s'intéresse à des oeuvres du cinéma hispanophone contemporain avec un programme de 10 films qui seront projetés chaque jour. Entre autres films programmés à la cinémathèque, et qui seront sous-titrés en français ou en anglais, «Espacial» (Spécial) réalisé en 2021 par Ignacio Marquez Bajo (Venezuela), «Hilda» du Mexicain Andrés Clarion (2016), ou encore «Keyla» de la Colombienne Viviana Gomez Echeverry. Ce même cycle cinématographique est également prévu du 17 au 28 mars à la salle Es-Saâda d'Oran, selon les organisateurs.