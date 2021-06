Le film «Matarès» du cinéaste Rachid Benhadj a été sacré meilleur long métrage au festival du film du Maghreb 2021, qui s'est déroulé à Haarlem (Pays-Bas) du 18 au 20 juin. Le dernier film de Rachid Benhadj a décroché le Prix du meilleur long métrage en plus du Prix du meilleur acteur attribué au jeune Anis Salhi, qui incarne le rôle de Said. Réalisé en 2019, ce film d'une heure et demie (1h30) traite des questions de l'immigration clandestine en mer à travers l'histoire de la fille ivoirienne «Mona», âgée de 8 ans, qui habite la ville côtière de Tipasa où elle travaille comme vendeuse de fleurs pour gagner de l'argent pour payer les passeurs en vue de traverser la mer. En 2020, «Matarès» avait décroché le Prix du meilleur long métrage de fiction à la 17ème édition du Festival international de Cannes (France) du film panafricain. Le film a reçu également le prix de la meilleure actrice attribué à l'actrice principale du film «Dorian Yohoo» dans le rôle de «Mona». Né en 1949 à Alger, le réalisateur Benhadj a obtenu son diplôme de réalisateur d'un institut français. Il a réalisé plusieurs films, notamment «La rose des sables» (1989), «Touchia» (1993), «L'Albero dei destini sospesi» (1997) et «Parfums d'Alger» (2012).