Des dizaines de professeurs d'université, des artistes et des écrivains se pencheront sur le parcours artistique, flamboyant et atypique, du célèbre chanteur kabyle Idir, décédé le 2 mai 2020 à Paris après une longue carrière artistique ayant marqué plusieurs générations de fans.

L'événement, organisé par l'université Abderrahmane-Mira de Béjaïa s'annonce grandiose car il verra la participation de nombreux célèbres universitaires, des écrivains et même de grands chanteurs.

Le programme dudit colloque permettra sans doute de cerner l'ensemble des facettes de Idir de son vrai nom Hamdi Cheriet.

Le colloque s'ouvrira mardi avec une intervention du célèbre artiste, poète et compositeur Kamel Hammadi.

«Le grand Idir tel que je l'ai connu» est l'intitulé du témoignage de Kamel Hamadi, qui a pour rappel côtoyé une grande partie des artistes algériens de la belle époque et a composé des centaines de chansons.

Plusieurs conférences de prévues

Un autre célèbre artiste ayant traversé plusieurs époques également parlera de Idir lors de la même journée. Il s'agit de Belaïd Tagrawla, interprète des célèbres «Fadhma Nsoumer» et Il y aura aussi l'écrivain Rachid Oulebsir dont le thème de l'intervention sera:«Témoignage d'un ancien lycéen ayant vu naître A vava inouva».

Le programme se poursuivra avec l'animation de plusieurs conférences ayant pour thème: «Idir et Vava inuva, un conte qui entrouvre d'autres» par Sadoudi Oumelaz de l'université de Béjaïa puis «Vava inouva, une mélodie berbère au carrefour des musiques du monde» par Mohamed Rezzik de l'université d'Alger suivi de «lecture de deux chansons mythiques, Vava inouva et Sendu» par l'écrivain Djamel Laceb. Les conférences qui précèdent font partie de la première séance du colloque ayant pour thème générique: «Baba inuva, études pluridisciplinaires».

La deuxième séance portera sur la tradition orale et le renouvèlement tel que perçus à travers l'oeuvre de Idir.

À cet effet, l'écrivain et professeur d'université Mohand-Akli Salhi ouvrira la séance. Il sera suivi de Tassadit Yahiaoui et de Zakia Daïd. Cette dernière parlera du sens et de la fonction de quelques proverbes utilisés dans les textes chantés d'Idir.

Expressions d'engagement

Kamel Medjdoub, Saliha Igni, Abdelghani Moussouni et Hammou Amarène décortiqueront respectivement les thèmes de «Idir, un chanteur féministe», «la femme dans la chanson de Idir», «les dimensions socioculturelles et politiques des chansons d'émigration-immigration d'idir» et «Idir l'anthropologue par excellence». Ces quatre interventions relèvent du chapitre «Idir, expressions d'engagement». Une autre séance ayant pour centre d'intérêt

«passerelles et représentations chez Idir», permettra à Boualem Tabbouche, Hacène Helouane, Hamid Bilek, Naïma Ould Benali et Lamia Boukerchi de parler de l'art pictural comme univers fondateur de l'oeuvre poétique de Idir, «la modernité est dans le patrimoine», «la chanson de Idir entre préservation et diffusion de la culture amazighe».

«Traduction des chansons de Idir et développement de la compétence plurilingue et pluriculturelle en classe de langues» est le thème qui sera analysé par M'Hand Amoudene, enseignant à l'université de Béjaia. Said Chemakh et Amar Laoufi animeront une conférence intitulée:

«Les chansons de Idir, de l'amazighité à l'universalité». De nombreux autres enseignant-chercheurs, qui viendront des universités de Saïda, Tizi Ouzou, Bouira, Alger, Batna, Blida, interviendront sur le même thème. Il s'agit de Fadhila Kaci, Moussa Imarazène, Fadila Achili, Zohra Ibri, Lina Sabbah, Hakim Chikhi, Leila Bouzenada, Bessaï Houari, Malek Boudjelal, Atif Meziani, Fatah Ftissi et Amirouche Boubetache.

Le colloque en question s'ouvre mardi prochain et durera trois journées. En plus des conférences, le programme prévoit la projection d'un court métrage ainsi qu'une cérémonie d'hommage, ont indiqué les organisateurs.