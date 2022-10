Mais le destin en a décidé autrement puisqu'il nous a quittés le 2 mai 2020. C'est dans un petit village, Ath Lahcène à Ath Yanni qu'est né Idir. Cette région et ses environs ont donné à l'Algérie de nombreux artistes et écrivains: Brahim Izri, Mouloud Mammeri, Mohamed Arkoun, Chabane Ouahioune, Boukhalfa Bittam, Amar Metref, Abdallah Mohia, Athmani, Slimani Chabi, etc. C'est dire que sa région natale a été un terrain propice pour développer en lui sa sensibilité artistique qui a fini par scintiller de mille feux, non seulement en Algérie, mais même à l'étranger. Car Idir a réussi à séduire même le public étranger en modernisant des mélodies traditionnelles. Ces dernières étaient condamnées à une disparition inéluctable. Il en a été de même des textes poétiques puisés directement du patrimoine oral kabyle ancien ainsi que des contes et des berceuses. Idir a réussi à les transformer en véritables chefs-d'oeuvre en y apportant sa touche, mais aussi en dénichant des musiciens de talent, voire de génie qui ont habillé ces pièces musicales d'une esthétique les ayant révolutionnées. Il faut dire que tout ce travail aurait pu s'avérer vain si ce n'avait été la somptueuse voix de Idir qui a su porter avec brio toutes ces musiques et ces paroles durant plusieurs décennies. Sa façon unique d'interpréter ses chansons était également pour beaucoup dans sa réussite.

Une carrière flamboyante

À l'origine de la carrière flamboyante de Idir, il y a eu deux choses. Un heureux hasard et une berceuse célèbre «À vava Inouva». Il a fallu que les auditeurs de la radio kabyle d'Alger (chaine II) entendent une seule fois la voix de Idir interpréter «À vava Inouva» pour être marqué. Ils en étaient subjugués. Ce succès non programmé a donc poussé Idir, lui, l'étudiant en biologie, à réfléchir sérieusement à amorcer une carrière artistique qui n'avait jusque-là pas effleuré son esprit. C'est lui-même qui l'a révélée à maintes reprises. Mais comment ne pas être encouragé par le succès phénoménal obtenu par son passage à la radio? Idir Passe à l'acte en enregistrant son premier disque paru en 1976 et comprenant bien sûr la chanson phare «À vava inouva» et d'autres qui deviendront toutes mythiques. Un seul album et Idir sort de l'anonymat. Mais pas que. Plutôt, il devient une star du jour au lendemain.

Une générosité artistique inénarable

Un succès surprenant d'autant plus qu'il a traversé les frontières algériennes pour séduire même ailleurs.

La chanson «À vava inouva», chose très rare dans la chanson kabyle, a été traduite dans plusieurs langues. Cette réussite permet à Idir de non seulement promouvoir la chanson kabyle un peu partout, mais aussi de plaider en faveur de la cause identitaire berbère.

La chanson, pour rappel, a été le pilier sur lequel était adossé le combat identitaire amazigh à une époque où la langue berbère était encore loin d'être nationale et officielle. Donc tout en menant sa carrière artistique qui ne cessait de surprendre et tout en écumant avec un succès phénoménal les plus grandes salles et scènes, Idir a su comment défendre son identité amazighe tout en faisant preuve d'un esprit extrêmement ouvert sur l'universalité. Idir a, également accompagné plusieurs chanteurs kabyles surtout à leurs débuts.

Le cas le plus édifiant est celui de Matoub Lounès. Arrivé à Paris à la fin des années 70, tout jeune et n'ayant jamais produit de disque auparavant, Matoub est pris par la main par Idir qui va pousser son aide jusqu'à lui prêter sa voix dans son tout premier album. Il s'agit de la chanson «Ayizem anda thedidh». Une générosité désintéressée car Idir, au summum de sa gloire, ne pouvait tirer aucune dividende en acceptant de chanter en duo avec un Matoub, illustre inconnu à l'époque. Idir, c'était tout ça et pleins d'autres qualités ayant fait de lui l'artiste immortel qu'il est devenu.