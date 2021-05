L'artiste Brahim Bey, icône de la chanson chaâbie s'est éteint samedi à son domicile familial sis à Annaba, à l'âge de 73 ans, des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès de membres de sa famille. Le défunt, surnommé par les Annabis «cheikh El Madina» avait une place particulière sur la scène artistique locale et constitue une icône de la chanson chaâbie qu'il avait découverte et appréciée alors qu'il ne dépassait pas l'âge de 15 ans. Enfant du quartier El Mahafer de la ville de Annaba, Brahim Bey a grandi dans une famille d'artistes, adeptes du malouf et du chaâbi, et dont l'un des premiers maîtres n'était autre que son frère ainé, Hocine Bey, également chanteur de chaâbi. Le défunt Brahim Bey a sorti quatre albums durant les années 1980, comprenant plusieurs chansons du style musical chaâbi, dont «El Goumri» et «Ya m'rid rabi yechfik». Cet artiste à la voix distinguée, à la personnalité modeste et au parcours artistique généreux a été particulièrement influencé par les cheikhs de la chanson chaâbie, Boudjemaâ El-Ankis et El Hachemi Guerouabi. Le défunt Brahim Bey compte à son actif plus de 40 chansons chaâbies, interprétées lors de nombreuses manifestations artistiques locales, régionales et nationales. L'artiste a été inhumé samedi, après la prière d'El Asr au cimetière Bouhdid de la ville d'Annaba.