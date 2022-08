Huit artistes algériens et du monde arabe prennent part, actuellement et ce, depuis le 24 juillet à l'exposition collective «Summer collection». Celle-ci est visible jusqu' au 24 octobre au niveau de la Diwaniya Art Gallery, sise à Chéraga. L'exposition comprend les oeuvres de différents artistes aux visions et sensibilités bien différentes.

Un point en commun peut les unir,c' est l'art abstrait. C'est le cas avec Abdelmakel Madjoubi, artiste algérien, qui a fait ses études entre l'Allemagne et Madrid.

Aujourd'hui il est le nouveau directeur de l'école régionale d'art d' Azazga. Il est aussi un artiste permanent à la galerie Dar El kenz. L'artiste expose à Diwaniya Art Gallery deux oeuvres où la forme circulaire renferme, notamment un magma de couleurs variées entre le bleu et le jaune en acrylique pour dire sans doute une certaine idée de la magnificence...Mohamed Hassan Al-Amari est pour sa part un artiste jordanien, qui utilise la gouache sur papier pour faire naître un monde bien mystérieux, campé de taches de couleurs superposées. Comme des silhouettes créant des ombres poétiques.

Hellal Zoubir quant à lui est un artiste algérien contemporain qui présente, ici, deux tableaux où l'on peut distinguer un homme au milieu d'un magma de mots en arabe qui se repente à l'infini.

L'abstrait dans tous ses états

Dans le premier tableau, l'homme est au centre de l'espace carré et dans le second, en marge. Ce mot est «houa» (Lui) faisant référence à Dieu..Une certaine idée de la «foi» est mise en exergue, pensons-nous entre croyance et agnosticisme ou tout simplmenet lorsqu'on sort de la voie de Dieu...

Wael Darwish quant à lui est un artiste égyptien qui se plait à mélanger la peinture, le dessin au collage pour donner à voir en couleurs un monde désordonné, partagé qu'il est entre expressionnisme, surréalisme et symbolisme où l'humain est au centre de son travail artistique. Zeyneb Chiaâ est une artiste mauritanienne. Son travail est inspiré par la culture africaine. Ici, elle expose un grand tableau appelé «Coral». Usant de l'acrylique, elle semble reconstituer un peu l'univers, à l'aide de la calligraphie arabe.

Karim Sifaoui, célèbre couturier de son état, expose ici, une fois n'est pas coutume, deux tableaux qui expriment la joie de vivre, où l'on peut discerner aisément cette fois, des femmes exclusivement, en train de faire la fête, qu'elles soient habillées en tenues algéroises traditionnelles comme le karakou, portant des robes de soirée ou carrément nues. La peinture de Karim Sifaoui exalte le sentiment de liberté.

L'univers de la mode n'est qu'un prisme pour célébrer la femme. Ghaleb Hawila est pour sa part une artiste libanaise qui, elle aussi fait référence dans son installation à la femme, entre calligraphie arabe et broderie en fil rouge. L'objet de son exposition rappelle l'utérus d'une femme d'une façon originale hautement esthétique.

Liberté entre couleurs et mouvement

Enfin, Ali Bouakhalfa fait partie aussi des artistes ayant exposé dans le cadre de cette collection. Ses oeuvres telles des installations picturales, font écho à son long parcours en tant que sculpteur, un travail qu'il a appris Trois ans durant dans les ateliers de Jean Dubuffet dans les années 1970...

Rappelons que l'exposition «Summer collection», se veut «un espace pour la valorisation d'oeuvres portant un message empreint d'humanité et représentant une identité culturelle et une valeur artistique, à même de contribuer au développement et à l'essor du marché de l'art en Algérie» pour lequel «la Diwaniya oeuvre, depuis sa création, à poser les bases à travers ses différents projets», estime son fondateur plasticien algérien Hamza Bounoua, qui depuis le lancement de sa galerie en 2021 n'a de cesse d'organiser des expos de qualité, en vue de «représenter l'art algérien et des artistes étrangers dans différents évènements d'envergure»,souligne t-il.