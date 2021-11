«House of Gucci», film tant attendu avec à l'affiche Lady Gaga et Adam Driver, débarque cette semaine à Alger. Les salles de cinéma El Sahel et Ibn Khaldoun abriteront prochainement les projections de films tout frais sortis à l'international. Au programme ciné pour cette semaine du 28 novembre au 4 décembre, en effet, deux nouveautés, à savoir «House of Gucci» et «Resident Evil». Les deux salles suivront le même programme. Côté tarification, comptez entre 500 et 800 DA le ticket selon le film voulu. Sorti le 24 novembre au cinéma, «House of Gucci» relate la vie et le parcours du styliste Gucci et de son assassinat par son épouse, interprétée par Lady Gaga. Resident Evil est pour sa part le nouvel opus de la série d'adaptations cinéma du célèbre jeu vidéo.

À l'affiche donc:

Dimanche 28 novembre

14h30: Famille Addams 2

16h00: Venom 2

18h00: Resident Evil

Lundi 29 novembre

14h30: Ron Débloque

16h00: Halloween Kills

18h00: Resident Evil

Mardi 30 novembre

13h30: House of Gucci

16h30: Famille Addams 2

18h00: Resident Evil

Mercredi 1er décembre

14h00: Famille Addams 2

16h00: Venom 2

18h00: Resident Evil

Jeudi 02 décembre

13h30: House of Gucci

16h30: Ron Débloque

18h00: Resident Evil

Vendredi 03 décembre

15h00: Famille Addams 2

16h00: Halloween Kills

18h00: Resident Evil

Samedi 04 décembre

13h00: Ron Débloque

15h00: Famille Addams 2

17h30: Venom 2

20h00: Resident Evil