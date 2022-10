«Les Disparus» est un spectacle chorégraphique de Mehdi Slimani, de la compagnie artistique No Mad qu'abritera le Centre culturel algérien (Cca,) le vendredi 14 octobre 2022. Ce spectacle se veut un hommage aux victimes du 17 octobre 1961. «Les Disparus» est un ballet chorégraphié par Mehdi Slimani et interprété par dix danseurs. Cette création unique évoque les sombres événements du 17 octobre 1961. Couvre-feu, mobilisation, manifestation, les pas de danse, dans un langage hip-hop s'enchaînent et convoquent ces pages sombres de l'Histoire. Les corps se contractent et se tendent, se rassemblent et se révoltent. Loin des partis pris ou des positions revanchardes, c'est avec fraîcheur, humour et émotion que le chorégraphe se lance dans ce travail de mémoire et aborde par son esthétique la nécessité de se souvenir, le devoir de savoir.