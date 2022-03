L'écrivain Larab Mohand Ouramdane vient de publier un nouveau livre aux éditions «Graine fertile» qui s'intitule «Les personnalités algériennes réhabilitées». Larab est l'auteur de nombreux livres et il a la particularité de toucher à plusieurs domaines et d'innover à chaque fois sur le plan thématique. Qu'en est-il de ce livre? Il s'agit d'abord et avant tout d'un hommage aux personnalités algériennes connues ou méconnues. On peut citer les personnalités très connues ayant marqué avec des lettres d'or le combat libérateur du peuple algérien, de novembre 1954 à Juillet 1962. Une partie de ces personnalités n'a été réhabilitée que des décennies après l'indépendance bien que leur apport à la Révolution d'indépendance algérienne ait été énorme, voire incommensurable à l'instar de Krim Belkacem, Abane Ramdane, Akli Mohand Oulhadj, Lamine Debaghine, Larbi Ben Mhidi, Ben Boulaïd, Bouguerra, Bitat, Khider, Mira, etc. Il s'agit en partie de personnalités ayant contribué à arracher l'indépendance et qui ont été bannis de l'histoire officielle moderne de l'Algérie indépendante et des manuels scolaires des jeunes chérubins. «La réhabilitation de ces glorieuses personnalités n'est que justice, car ils sont les précurseurs du combat libérateur de la patrie qui est l'Algérie», lit-on dans le livre. L'auteur souligne que l'Algérie a toujours enfanté les hommes de grandes valeurs. Ces derniers nous ont inculqué les rudiments de patriotisme, durant notre tendre jeunesse au cours des années quarante tels que: Sid Ali Hallit, Mohamed Zerouali, Omar Boudaoud, Rabah Louirgioui, Ali Rabia dit Azzoug, Ferhat Ali dit Oumahmoud, Omar Haddad dit Yeux bleus, Ali Laïmeche, Ouali Benaï dit Ouali N Senior, Amar Ould Hammouda, Mbarek Ait Mengeuellet, Salah Ait Mohand Said, Omar Oussedik, Hocine Ait Ahmed, Said Oubouzar, Yahia Henine, Rachid Ali Yahia,Saïd Ali Yahia, Mohand Sïid Aïche,Sadek Hadjarès, Mebrouk Belhocine,Mohand Ouidir Ait Amrane, Saïd Chibane, Mohand Saïd Mazouzi, Mohand Ousalem Ould Ali, Messaoud Oulamara, Salem Remdani, Belaid Ait Medri, Mohand Amokrane Haddag, Omar Driss, Mouloud Bouadi, Saïd Akli,... «Espérons qu'une autre génération verra le jour pour réhabiliter ces grandes figures du patriotisme algérien qui a mené le combat libérateur contre la France», souligne le préfacier de l'ouvrage. Larab rappelle qu'après la réconciliation de l'Algérie avec son histoire, elle s'est attelée à réconcilier ses anciens compagnons et frères d'armes et à réhabiliter les personnalités historiques et politiques nationales autrefois bannies de l'histoire officielle et des manuels scolaires et ce depuis le Mouvement national. Larab cite d'autres personnalités comme Hadj Messali, Ahmed Ben Bella, Krim Belkacem, Abdelhafid Boussouf, Ferhat Abbas, Abane Ramdane, Kaïd Ahmed, Mohamed Khider, colonel Akli Mohand Oulhadj, Ahmed Medeghri et Benyoucef Benkhedda. Depuis l'avènement des années deux mille, l'Algérie a réhabilité Moufdi Zakaria...ses frères de combat et ses aînés. Ces derniers donnent tous leurs noms à des institutions publiques, rappelle Larab en ajoutant que des colloques et séminaires ont été organisés ici et là en leur intention. Ces colloques regroupaient, outre leurs anciens compagnons d'armes, des historiens, des chercheurs, des universitaires etc.... Sans omettre de signaler la constitutionnalisation de la langue amazigh comme langue nationale depuis le 1er avril 2002, et depuis la réforme constitutionnelle de 2016, en fait une langue nationale et officielle au même titre que l'arabe. Ce qui permet à l'Algérie de récupérer une partie de son histoire plusieurs fois millénaire, ajoute l'auteur. Le livre remonte jusqu'aux personnalités ayant initié la révolte de 1871, contre l'occupant français, en Kabylie Cheikh Aheddad Mohand Ameziane et ses enfants Aziz et M'hand, auxquels il a été rendu hommage par leur réinhumation dans la terre qui les a vus naitre à Seddouk et la construction de la zaouïa du Cheikh à la dimension de l'homme.

L'aéroport international de Tlemcen porte le nom de Messali Hadj, membre fondateur du PPA-MTLD et du Mouvement national avec les fondateurs de l'Etoile Nord-Africaine en 1926, comme Amar Imache, Belkacem Radjef, Mohand Saïd Si Djilani, Akli Benoun, Ahmed Yahiaoui, conclut Larab Mohand Ouramdane.