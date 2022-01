La troupe «Noudjoum Show» a donné des représentations théâtrales comiques à la cité universitaire «El-Badr» d'Oran, à la mémoire du grand comédien Mohamed Hilmi, décédé le 5 janvier en cours.

Cette troupe, composée de cinq jeunes comédiens, a présenté, dans la soirée de mercredi, des séquences de «show» traitant de sujets à caractère social dans un style comique et instructif, où est mêlé l'art théâtral, a souligné le président de cette troupe théâtrale, Belfadel Sidi Mohamed, qui a conçu ces représentations.

Chaque comédien a présenté un court spectacle humoristique qui ne dépasse pas un quart d'heure, abordant des faits de société réels dans des endroits différents, d'une manière agréable faisant la joie du public, subjugué par ces premières oeuvres de ce groupe, fondé à Oran il y a près de cinq mois.

Ces spectacles, montés à l'occasion de la célébration du Nouvel An amazigh 2972, introduisent un cocktail de chansons comiques interprétées par l'artiste de théâtre Samir Zemmouri et puisées du répertoire d'artistes célèbres dans l'art de la comédie en Algérie dont Mohamed Touri et Rachid Ksentini.

La nouveauté dans ces performances présentées par les membres du groupe «Noudjoum Show» est qu'elles ajoutent à la représentation théâtrale des chansons instructives dans un style comique et léger, selon l'artiste Zemmouri. Pour rappel, la constitution de ce groupe composé de cinq jeunes a eu lieu suite aux éliminatoires du concours «Show Stars», auquel ont participé 26 concurrents sur 45 jeunes formés par l'association culturelle «El-Amel» d'Oran.

L'objectif de la constitution de cette troupe est de faire clore de jeunes talents dans l'art comique, de les mettre en valeur sur la scène du théâtre et de leur permettre de se lancer dans une carrière théâtrale au sein d'autres troupes ou de produire des oeuvres théâtrales librement, a expliqué le responsable de la troupe «Noudjoum Show», Belfadel Sidi Mohamed.