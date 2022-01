Artissimo Hub Créatif, célèbre le jeudi 06 janvier, la naissance d'un des plus grands maîtres de la musique chaâbie, Hachemi Guerouabi.

Artissimo a concocté à son public, pour ce faire, un riche programme digne de la magnifique carrière du chantre belcourtois du chaâbi.

La 1ere partie qui se déroulera entre 17 h et 18h30 sera consacrée, une fois n'est pas coutume, au volet littérature.

Pour entamer la soirée, Abdelkrim Tazaroute, journaliste et auteur, évoquera la vie et la carrière du cheïkh. Il présentera son livre consacré à l'artiste «Guerouabi ou le triomphe du chaâbi «paru aux éditions Anep.

Il répondra aux questions du public et signera son ouvrage en fin de séance.

L'accès est libre, dans la limite des places disponibles.

La seconde partie qui se tiendra entre 18 h 30 et 20 h se voudra musicale.

En effet, la soirée se poursuivra en musique. Artissimo a invité Cheïkh Mohamed Titouamane et son orchestre originaire de Cherchell. Il passera en revue les plus grands standards du maître. Soyez au rendez-vous!

L'accès est fixé à 1000 D.A (dans la limite des places disponibles).